Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono trasferiti insieme in una nuova casa: si tratta di un importante nuovo inizio per la coppia.

L’ex gieffina lo aveva annunciato qualche giorno fa sul proprio profilo Instagram postando una foto in cui era seduta sul letto sommersa da scatoloni e pacchetti vari: Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del GF Vip, si preparava ad andare a vivere insieme la fidanzato Federico Rossi, famosissimo cantante ex membro del duo Benji e Fede. Nonostante la comprensibile nostalgia che accompagna qualsiasi cambiamento, in quello scatto Paola si è mostrata entusiasta di iniziare un nuovo capitolo della sua vita insieme al suo amore Fede. Ecco un breve estratto di ciò che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha scritto sotto la foto: “Una piccola donna che cresce. In questi giorni sto inscatolando, impacchettando ogni minima cosa che trovo di questi 3 anni di vita vissuta in 48 mq tra queste quattro mura. Ogni cosa che trovo (e che magari non ricordavo neanche di possedere) è un ricordo, un momento, una particolare persona e una particolare emozione…dentro questi sacchetti sto mettendo dei pezzetti della piccola grande donna che sto diventando, e non vi nascondo però che in mezzo a tutta questa confusione c’è anche qualcosa da buttare. Tra pochi giorni il mio risveglio sarà diverso, non sarò più sola ma sarò accanto alla persona che amo”.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, le prime immagini della convivenza

La giovane e seguitissima coppia è insieme ufficialmente da giugno 2018: dopo un anno la storia tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi ha avuto un’interruzione di qualche mese, ma il loro legame sembra aver superato anche questa breve separazione ed oggi sono più uniti che mai. I due hanno preso un appartamento a Milano, dove potranno adempiere ai loro impegni lavorativi, lei in tv e lui come solista dopo la separazione del duo Benji e Fede. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin sembra proprio aver chiuso col passato, caratterizzato dalle storie con Matteo Gentili e Francesco Monte e inaugura la convivenza con il suo fidanzato. Quest’ultimo ha postato una storia su Instagram in cui si vedono immagini della nuova casa e di Paola che prova il divano nuovo, ma anche di tanti scatoloni zeppi di vestiti e scarpe da sistemare.

Facciamo i nostri migliori auguri alla coppia per questo passo così importante.

