Uomini e Donne, sapete quanti anni ha Gianluca De Matteis?

Gianluca De Matteis è uno dei nuovi tronisti di questa edizione di Uomini e Donne, ma sapete quanti anni ha? Non indovinereste mai!

Insieme a Davide Donadei, Sophie Codegoni e Jessica Antonini, Gianluca De Matteis è uno dei nuovi tronisti di questa edizione di Uomini e Donne. Sin da subito, il romano ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Non soltanto per il suo immenso fascino, ma anche per aver mostrato, sin dal suo primo ingresso nello studio di Canale 5, di avere la testa sulle spalle e le idee molte chiare. La domanda, però, sorge spontanea: quanti anni ha Gianluca De Matteis? Sappiamo benissimo che, attualmente, il tronista svolge il lavoro da fisioterapista e che com’è passione ha l’abitudine di andare in moto, ma siete curiosi di conoscere la sua età? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, i suoi anni esatti non li avresti mai indovinati. Curiosi? Tranquilli, vi racconteremo ogni cosa!

Quanti anni ha Gianluca De Matteis, il tronista di Uomini e Donne?

Il carattere forte e deciso di Gianluca De Matteis, lo sappiamo benissimo, non soltanto l’abbiamo potuto constatare sin dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, ma ne abbiamo avuto anche la conferma quando è stato al centro dello studio con Armando Incarnato a causa di Lorenza Comanducci, la corteggiatrice romana scesa per un appuntamento al buio, ma che, molto presto, ha rivelato anche il suo interesse per il cavaliere napoletano. Ecco, la domanda sorge spontanea: se sin da subito Gianluca ha dimostrato una certa maturità, quanti anni ha? Siete proprio curiosi di saperlo? Stando a quanto si apprende, sappiamo che il bel De Matteis è nato il 30 Maggio del 1990. Quindi, se la matematica è dalla nostra parte, il giovanissimo tronista di Uomini e Donne ha ben trent’anni.

Vi sareste mai aspettati che Gianluca De Matteis, il tronista di Uomini e Donne, avesse 30 anni? Noi decisamente no! Anche perché, parliamoci chiaro, la sua maturità è davvero incredibili, ma il romano dimostra molti anni in meno, no?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui