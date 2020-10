Uomini e Donne, chi è Sabina: età e curiosità sulla nuova dama del Trono Over della trasmissione di Maria De Filippi.

Un’edizione davvero scoppiettante, quella attualmente in onda di Uomini e Donne. Un’edizione in cui abbiamo assistito ad una grandissima novità: la fusione di trono classico e trono over! Un format del tutto inedito per la trasmissione, che sembra convincere i telespettatori. Tronisti e troniste possono interagire con dame e cavalieri dell’over, e questi ultimi a loro volta possono mostrare il loro interesse per corteggiatrici e corteggiatori del classico: insomma, i colpi di scena sono all’ordine del giorno! E, in questa nuova edizione, sono tantissime le new entry nel parterre del Trono Over: dai bel Michele Dentice, alla simpaticissima Cristina. Ma c’è anche lei, Sabina, la dama presentatasi in studio per conoscere Paolo, ex corteggiatore di Gemma. Conosciamola meglio!

Uomini e Donne, chi è Sabina: età e curiosità sulla nuova dama del Trono Over…diventerà rivale di Gemma?

Il parterre di Uomini e Donne, quest’anno, si è arricchito di tantissime presente nuove. Tra queste c’è lei, Sabina. Romana, 52 anni, la nuova dama del Trono Over è davvero bellissima. Occhi di ghiaccio e capelli biondo platino, Sabina è arrivata a Uomini e Donne per conoscere Paolo, ex pretendente di Gemma Galgani. Tra le due, quindi, non è nata proprio una simpatia, sin dalla prima apparizione di Sabina nello studio di Canale 5. E il loro rapporto è destinato a ‘peggiorare’ dato che, dalle anticipazioni trapelate sul web, pare che Sabina sia uscita anche con Biagio, il cavaliere con cui Gemma si sta frequentando attualmente!

Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle! Non ci resta che attendere le prossime puntate dell’amatissima trasmissione targata Queen Mary. E voi, cosa pensate dei nuovi arrivati nel Trono Over? Chi è il vostro o la vostra preferita?

Valentina ha lasciato la trasmissione per sempre?

Dalle anticipazioni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne, lanciate sul web da Il Vicolo delle News, ci arriva un vero e proprio colpo di scena: Valentina Autiero, dama storica della trasmissione, avrebbe lasciato il programma definitivamente… e non da sola! Ma col Germano Avolio, il cavaliere napoletano con cui si sta frequentando da un po’. L’uscita di scena della coppia, però, non è stata proprio come Valentina se l’aspettava….