Uomini e Donne, chi è Chiara, la giovanissima corteggiatrice che ha conquistato il cuore del tronista Davide Donadei? Cosa occorre sapere!

Le vicende di questa incredibile edizione di Uomini e Donne, lo sappiamo benissimo, stanno appassionando davvero tutti. Non facciamo soltanto riferimento al ‘tormentato’ percorso di Gemma Galgani, di tutti i cavalieri e le dame del parterre del Trono Over, ma anche alle continue e avvincente avventure dei tre giovani tronisti. Se da una parte, infatti, stiamo vedendo Sophie intenta a conoscere più ragazzi, sembrerebbe che i due tronisti, invece, si siano completamente concentrati su due ragazze. In particolare, Davide Donadei. Sappiamo benissimo il tronista pugliese non ha affatto nascosto il suo forte interesse per la giovanissima Beatrice, arrivando addirittura a baciarla. C’è, però, anche un’altra corteggiatrice che ha letteralmente rubato il cuore del bel Donadei sin da quando è arrivata nello studio di Canale 5. A chi facciamo riferimento? Stiamo parlando proprio di lei: di Chiara. Bellissima e giovanissima, la ragazza ha catturato l’immediato sguardo del tronista. Ecco, ma chi è esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Chi è Chiara, la giovanissima corteggiatrice di Davide a Uomini e Donne?

Tra le diverse ragazze che, nel corso delle scorse puntate di Uomini e Donne, sono scese per lui, Davide Donadei non ha affatto potuto fare a meno di far ricadere i suoi occhi sulla giovanissima Chiara. Viso angelico ed una bellezza tutta al naturale, la ragazza ha saputo conquistare immediatamente l’attenzione di tutti. Ed, in primis, quella del tronista pugliese. Tanto è vero che, stando a diverse anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe proprio che la loro conoscenza sia partita letteralmente a razzo. Ecco, in attesa di scoprire come si evolverà la loro frequentazione, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Purtroppo, le informazioni presenti sul suo conto sono davvero pochissimo. Fino a questo momento, infatti, non siamo stati affatto capaci a trovare qualche piccolo dettaglio in più sulla sua vita. L’unica cosa che sappiamo è che ha 24 anni, quindi, come dicevamo precedentemente, è davvero giovanissima. E che vive, infine, a Roma. Cosa sappiamo, invece, della sua vita social? Con un profilo Instagram che conta più di 1000 followers, la romana è solita condividere qualche scatto di sé. Completamente da sola o talvolta in compagnia delle sue amiche, Chiara non perde mai occasione di poter dimostrare la sua semplicità, spontaneità e genuinità.

Come andrà a finire, secondo voi, tra Davide Donadei e Chiara? Il bel pugliese, quindi, sceglierà tra la giovanissima e bellissima romana e Beatrice Buonocore? Non ci resta che scoprirlo insieme! Stay tuned!