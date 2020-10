Valeria Fabrizi e la lotta contro il tumore: la dolorosa confessione

Valeria Fabrizi e la lotta contro il tumore che l’ha colpita: la dolorosa confessione dell’amata attrice.

E’ sicuramente una delle attrici italiane più amate ed apprezzate, Valeria Fabrizi ha incantato i telespettatori con le sue brillanti interpretazioni. La sua carriera è iniziata a Teatro per poi arrivare sul grande schermo. La donna possiede una bellezza incantevole, tanto che da giovanissima all’età di 21 anni arrivò quarta al famoso concorso Miss Universo. Un traguardo raggiunto che certamente non sorprende, dato che l’attrice ancora oggi è di una meravigliosa bellezza. Dopo diversi ruoli per Valeria arriva un momentaneo stop dalla televisione. La rinascita arriva quando viene chiamata per interpretare il ruolo della madre superiore nella fiction ‘Che Dio ci aiuti‘, dove la donna recita al fianco della bellissima Elena Sofia Ricci, e Cristiano Caccamo. Ma proprio durante le riprese dell’amata fiction Valeria Fabrizi ha dovuto affrontare un momento terribile, la lotta contro il tumore che l’ha colpita.

Valeria Fabrizi e la dolorosa lotta contro il tumore

Valeria Fabrizi è certamente un’attrice amatissima, che ha affascinato i telespettatori con la sua personalità tanto buona e solare. La sua carriera è ricca di successi e non poteva essere diversamente dato che la donna possiede un talento immenso, in grado di far innamorare chiunque. Ha interpretato numerosi ruoli sul piccolo e grande schermo, iniziando però a lavorare a teatro. Dopo un periodo di pausa dal mondo della televisione, è stata scritturata per interpretare la madre superiora in Che Dio ci aiuti. Purtroppo però proprio durante le riprese della fiction è stata colpita da un brutto male. Infatti, l’attrice ha raccontato della sua lotta contro il tumore al rene. Ha rivelato di essersi sentita male sul set della fiction, pensando inizialmente si trattasse di una colica renale. Ma dopo aver affrontato le varie analisi, è stato evidenziato un tumore al rene che doveva essere rimosso al più presto. Valeria Fabrizi ha anche raccontato di non aver mai lasciato il set, continuando a lavorare con passione e amore.

“Prima dell’operazione mi sono addormentata con in mano la coroncina di Medjugorje”, ha dichiarato l’amata attrice. Esprimendo anche il suo sogno di andare proprio lì, in quel posto, come anche a Lourdes, cui era legata sua madre. Oggi, l’attrice sta bene , ma non è stata di certo una passeggiata per lei. Ha anche rivelato di aver messo tutta se stessa in suor Costanza: “Nei suoi panni mi sento vera”, queste le parole dell’attrice. Un momento delicato per Valeria Fabrizi che ha dovuto affrontare una difficile lotta.

