Temptation Island, la reunion delle coppie dopo la trasmissione: un dettaglio non sfugge

Si è conclusa ieri, martedì 20 ottobre, una scoppiettante edizione di Temptation Island. Un’ultima puntata dove è successo davvero di tutto: momenti che resteranno nella storia della trasmissione di Canale 5. E, spulciando sui social, in particolare sul profilo di Carlotta Dell’Isola, abbiamo scoperto che le coppie si sono riunite proprio ieri sera, in occasione della messa in onda dell’ultima puntata del docu-reality. Un modo per festeggiare la fine di un percorso intenso per tutti loro. Ma attenzione: non tutti erano presenti alla reunion. Scopriamo i dettagli.

Temptation Island, la reunion delle coppie dopo la trasmissione: un dettaglio non sfugge, manca qualcuno

Carlotta e Nello sono usciti insieme da Temptation Island. Dopo un percorso fatto di alti e bassi ed un falò super acceso, la coppia ha deciso di lasciare il programma insieme, mettendo da parte i dissapori. E, a distanza di un mese, Carlotta e Nello si sono mostrati più uniti che mai. E, ieri sera, sul profilo Instagram della bella romana è spuntata una bellissima sorpresa! Sapete con chi erano ieri sera? Con alcuni dei loro compagni di avventura di Temptation Island! Si tratta di Nadia ed Antonio, Francesca e Salvo e Serena e Davide. Tutti insieme hanno trascorso una serata in allegria, confermando che durante il percorso nel reality è nato un meraviglioso rapporto.

Tutti, però, hanno notato un dettaglio, spulciando tra i profili dei protagonisti. Hanno notato che, alla festa, manca qualcuno: si tratta delle altre coppie che abbiamo conosciuto in questa edizione del reality. Nello specifico, la coppia formata da Anna e Gennaro, che si sono lasciati dopo il programma, quella di Sofia e Amedeo, anche loro separati, nonostante avessero lasciato Temptation Island insieme, e quella di Speranza e Alberto. Questi ultimi sono stati protagonisti di un clamoroso e rivelatore incontro a tre con la tentatrice Nunzia. Sarà davvero finita tra loro? Non ci resta che attendere possibili sviluppi!