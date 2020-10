Cos’è accaduto a Speranza ed Alberto un mese dopo la fine di Temptation Island? Il clamoroso colpo di scena appena svelato.

Era il momento che tanto aspettavamo e, finalmente, è arrivato. Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, non soltanto abbiamo assistito agli ultimi due falò di confronto finali, ma anche a tutto quello che è successo a ciascuna delle sei coppie ad un mese di distanza dalla fine delle riprese del programma. A partire, quindi, da Sofia ed Amedeo, la coppia che ha abbandonato il docu-reality di Canale 5 dopo pochissime ore dal loro approdo sull’isola delle tentazione, fino ad Alberto e Speranza. Ecco, a proposito di quest’ultima coppia, cos’è successo un mese dopo? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato una clamorosa segnalazione che riguarda proprio la coppia napoletana. Ma come è andata a finire tra di loro dopo essere usciti separati dal programma? Il clamoroso colpo di scena!

Speranza ed Alberto un mese dopo la fine di Temptation Island: colpo di scena

‘Assisteremo a qualcosa che non è mai accaduto prima d’ora a Temptation Island’, sono proprio queste le parole che Alessia Marcuzzi ha utilizzato per spiegare cos’è successo ad Alberto e Speranza un mese dopo la fine del programma. Sappiamo benissimo che, dopo un percorso abbastanza ‘tormentato’, la coppia napoletana, nonostante i ben sedici anni di relazione, ha deciso di dirsi ‘addio’. All’interno dell’Is Morus Relais, il buon Maritato ha particolarmente legato con la single Nunzia, arrivando, addirittura, a baciarla nel corso del weekend da sogno. Un atteggiamento inaspettato, c’è da ammetterlo. E che, purtroppo, ha particolarmente scosso la sua compagna. Eppure, Speranza, nel corso del confronto finale, ha dichiarato che, se fosse stato il cuore a parlare, avrebbe scelto di uscire con lui. Ma a distanza di un mese dalla fine delle riprese, cos’è successo ad Alberto e Speranza? Un vero e proprio clamoroso colpo di scena.

Cos’è successo? Speranza ha raccontato di aver ricevuto, sin dal primo momento, i primi tentativi di riavvicinamento da parte del suo fidanzato, ma di non aver ceduto. Certo, chiarimenti ed incontri ci sono stati, è vero. Ma nulla di più! Nunzia, invece, ha raccontato di aver sentito Alberto una volta ritornata a Napoli. E, soprattutto, di essere solita ad avere telefonate con lui. Vere e proprie chiacchierate tranquille, c’è da ammetterlo. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessata, la preoccupazione maggiore del campano sembrerebbe essere la sua immagine e quella dei ristoranti. Ma non è affatto finita qui. Stando alle parole di Nunzia, i due si sarebbero anche incontrati. E, addirittura, in questo incontro ci sarebbe stato anche un bacio passionale.

La versione di Alberto

Potete chiaramente immaginare la reazione di Alberto quando, entrato per dire la sua versione ad Alessia Marcuzzi, ha trovato sia Speranza che Nunzia ad attenderlo. Ecco, ma il campano cosa ha da dire alle due ragazze? Sollecitato dalla padrona di casa a dire la verità ad entrambe, il buon Maritato ha vuotato letteralmente il sacco. ‘Quando sono uscito, sentivo la mancanza assurda di Speranza’, ha iniziato a dire Alberto. Non rinnegando, però, affatto quello che ha compiuto con Nunzia all’interno del villaggio. Pensate, come raccontato anche dalla bella Capasso, il campano aveva anche intenzione di sposarla. E l’avrebbe anche detto dinanzi a tutti.

Insomma, un vero e proprio ‘doppio gioco’ quello che Alberto, un mese dopo la fine di temptation Island, ha iniziato con entrambe la ragazze napoletane. ‘Ho sbagliato. Mi prendo tutte le responsabilità e tutte le conseguenze’, ha detto il campano. ‘Sono entrato che non amavo Speranza e sono uscito che ho capito che è la mia vita’, ha concluso. Tuttavia, nonostante queste belle parole e l’intenzione di sposarsi, Speranza non ha assolutamente intenzione di ritornare sui suoi passi.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui