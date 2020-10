In questa sua foto su Instagram, Emma Marrone sfoggia un look ‘total pink’, ma sapete il suo prezzo? La cifra è davvero da urlo.

Come al suo solito fare, anche con quest’ultima foto su Instagram, Emma Marrone ha letteralmente conquistato l’attenzione di tutti i suoi sostenitori. Attualmente al timone di ‘X-Factor’ in una veste completamente inedita rispetto a quella in cui eravamo abituata a vederla, la cantante salentina vive un periodo della sua carriera artistica davvero splendente. E ne è testimone, ad esempio, uno splendido annuncio a sorpresa che, qualche tempo fa, ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Ecco. A proposito di questo, avete visto l’ultima foto condivisa? In essa, l’ex vincitrice di Amici sfoggia un look ‘total pink’. Che, come dicevamo precedentemente, ha conquistato davvero tutti. Ma siete curiosi di saperne il suo prezzo? Ecco tutti i dettagli.

Emma Marrone, il look ‘total pink’ è da urlo: ecco il suo prezzo

In quest’ultima fotografia su Instagram, Emma Marrone ha sfoggiato un’incredibile e splendido look completamente ‘da urlo’. Letteralmente vestita di rosa, l’ex cantante di Amici ha incantato tutti i suoi ammiratori e sostenitori in un vero e proprio batter baleno. Non soltanto, infatti, l’attuale giudice di ‘X-Factor’ sfoggia una deliziosa gonna di color rosa pallido, un maglioncino del suo stesso colore a collo alto, degli stivaletti di colore cuoio, dai quali si intravedono i calzini bianchi, ma ha anche abbellito il suo look con un cappottino di un rosa abbastanza accesso alternato a quadrettini bianchi. Insomma, da come si può chiaramente intendere, un outfit completamente ‘total pink’. E che, dati i commenti di apprezzamento, ha letteralmente conquistato tutti. Ecco, la domanda sorge spontanea: siete curiosi di conoscere il suo prezzo? Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale del noto ed apprezzatissimo brand di abbigliamento, sembrerebbe che il costo del cappotto ‘runaway’ in pura lana si aggirerebbe intorno ai 449 euro.

Insomma, dite la verità: Emma Marrone ha sfoggiato un look davvero da urlo. E, d’altra parte, anche il suo prezzo è tale. Non credete anche voi?

