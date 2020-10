Subito dopo l’intervista di Andrea Damante a Verissimo, è arrivata la reazione di Giulia De Lellis: rivelazione inaspettata dell’influencer.

Era il momento più atteso di questo Sabato pomeriggio: Andrea Damante a Verissimo. Dopo la velata conferma di Giulia De Lellis di avere una nuova relazione, l’ex tronista di Uomini e Donne è ritornato negli studi televisivi di Canale 5 per raccontare la sua versione dei fatti. Stando a quanto si apprende dalle parole del deejay veronese, sembrerebbe che la sua ex compagna e Carlo Beretta, è questo il nome del nuovo e presunto fidanzato dell’influencer, si siano conosciuti durante la vacanza a Forte dei Marmi. Non sappiamo cosa sia effettivamente successo tra di loro. Nemmeno l’ex tronista lo sa. Fatto sta che, come raccontato dal diretto interessato, sembrerebbe che, proprio in quei giorni di spensierata vacanza, il deejay abbia notato che in Giulia c’era qualcosa che non andava. Insomma, un’intervista a cuore aperto quella di Damante a Verissimo. Che, subito dopo, è stata seguita dalla reazione di Giulia. Ecco la rivelazione inaspettata dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La reazione di Giulia De Lellis dopo aver visto Andrea Damante a Verissimo

Nel corso della sua recentissima intervista a ‘Verissimo’, Andrea Damante si è letteralmente raccontato a cuore aperto sulla fine della storia d’amore con Giulia De Lellis. Un momento molto atteso da tutti, come dicevamo precedentemente. E che, tra l’altro, non è assolutamente passato inosservato. Nemmeno alla bella influencer romana. Che, proprio pochissimi istanti fa, ha voluto chiaramente rompere il silenzio sulle dichiarazioni del suo ex compagno. Reduce da uno splendido massaggio ‘riflessologia plantare’, Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di commentare l’intervista. ‘Si, ho visto anche io quello che abbiamo visto un po’ tutti in tv’, ha iniziato a dire l’influencer, ‘accontentando’, quindi, la richiesta dei suoi sostenitori. Ed, in seguito, ha proseguito: ‘L’unica cosa che voglio dirvi con il cuore è che con la coscienza pulita si può fare sempre tutto’.

Insomma, la reazione di Giulia De Lellis non si è affatto fatta attendere dopo l’intervista di Andrea Damante a Verissimo. E, d’altra parte, è molto chiara e precisa. Avete ben inteso le sue parole, no?