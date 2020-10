Coronavirus, quanto è sicura la scuola: parla il Ministro Lucia Azzolina e chiarisce la situazione.

Siamo in una situazione davvero complicata, il nostro Paese si trova ad affrontare un periodo difficile a causa della diffusione di questo nuovo virus denominato Coronavirus. Ormai gli ospedali dall’inizio della pandemia sono decisamente allo stremo. Il timore di un nuovo possibile lockdown attraversa i cittadini, che godono di un’economia cadente. La corsa al vaccino è elevata tra i numerosi Paesi, ma nulla è ancora certo. Ogni giorno assistiamo all’emanazione di nuovi decreti, per poter contenere lo sviluppo del contagio. Dopo che la conferenza del premier Giuseppe Conte è stata spostata, infatti, secondo Adnkronos avrebbe dovuto essere svolta questa sera, 24 ottobre, alle 20.30. A quanto pare però le regioni sono ancora in discussione sul da farsi. Secondo TPI la prossima conferenza stampa dovrà essere presentata domani, ma niente è ancora ufficiale. Il virus dilaga anche nella scuola, la paura tra i genitori è forte, per questo il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina ha voluto chiarire la situazione.

Coronavirus, quanto è sicura la scuola: Azzolina chiarisce la situazione

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha cercato in questi mesi di emanare nuove norme per poter contenere i contagi da coronavirus nel mondo della scuola. Dopo un primo lockdown che ha colpito il nostro Paese e che ha scosso terribilmente la didattica, con la riapertura si è deciso di aprire anche le scuole. Secondo Azzolina è un diritto per gli studenti poter tornare a scuola, e studiare in tutta sicurezza. Il Ministro dell’Istruzione ha chiarito la situazione: secondo l’Istituto Superiore di Sanità la trasmissione del virus dentro le scuole è ancora limitata. I focolai a scuola nella settimana dal 12 al 18 ottobre sono solo il 3,5% di tutti i nuovi focolai che sono stati registrati nel Paese.

Ma il dato più sorprendente è che la settimana precedente erano del 3,8%. In questo caso sembrerebbe che il numero di focolai all’interno delle strutture scolastiche sia addirittura sceso. L’Istituto a quanto pare conferma che la diffusione del virus nel mondo della scuola è molto basso. Lucia Azzolina ha così chiarito la situazione per poter infondere una certa tranquillità in tutti i genitori che si trovano a vivere una situazione che oscilla tra il surreale e la paura.

