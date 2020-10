Coronavirus, bonus da 600 o 1000 euro: chi può richiederlo e quando dovrebbe arrivare.

Domenica 25 ottobre è avvenuta la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in cui ha illustrato le nuove ed ulteriori misure anti-covid. Il nostro Paese e tutto il resto del mondo sta attraversando un periodo decisamente delicato, la diffusione di questo nuovo virus scoperto ad inizio gennaio e denominato coronavirus ha creato una situazione molto difficile. Dopo un primo lockdown avviato a marzo, e con la seguente apertura delle attività, c’è stato un peggioramento evidente. Infatti, il numero dei contagiati a livello planetario è cresciuto esponenzialmente, tanto che già diversi paesi hanno avviato nuove misure restrittive. L’Italia sta cercando di contenere la crescita del virus, dato che già gli ospedali sono allo stremo. Nell’ultima conferenza avvenuta, il premier Conte ha parlato di vari aiuti per i più colpiti dalle nuove misure restrittive. Si parla di un bonus da 600 o 1000 euro: ecco chi può richiederlo e quando dovrebbe arrivare.

Coronavirus, bonus in arrivo: chi può richiederlo e quando arriva

La conferenza stampa del premier Conte avvenuta domenica 25 ottobre ha illustrato le ulteriori misure anti-covid che da lunedì 26 ottobre sono entrate in vigore. Ad essere colpiti maggiormente gli esercizi di ristorazione che dovranno restare aperti dalle 5 del mattino fino alle 18 del pomeriggio. Inoltre, ad essere chiusi cinema, teatri, palestre, discoteche; anche la scuola è stata nuovamente riorganizzata, con l’avvio della didattica a distanza oltre il 75%. Per questo motivo, Conte durante la conferenza ha parlato di aiuti destinati a coloro che sono stati colpiti da queste nuove restrizioni. Si parla di un bonus da 600 o 1000 euro, questo sarà destinato a lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e intermittenti dello sport. La tutela di questo nuovo bonus riguarda quei lavoratori che sono stati decisamente penalizzati, a causa dello stop forzato.

Il nuovo bonus dovrebbe arrivare entro novembre, come ha annunciato il presidente del consiglio. Durante la conferenza, Conte ha anche parlato di un possibile vaccino pronto entro la fine dell’anno; come sappiamo, sono molti i paesi che sono in fase di sperimentazione di un vaccino, ma nulla è ancora certo.

