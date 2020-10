Franceska Pepe, adesso parla il suo ex fidanzato: clamorosa rivelazione

Franceska Pepe, adesso parla il suo ex fidanzato ventisettenne: la clamorosa rivelazione sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, lo sappiamo benissimo. Eppure, nonostante sia stata eliminata dalla casa più spiata d’Italia diverse settimane fa, Franceska Pepe continua ancora a far parlare di sé. In un nostro recentissimo articolo, infatti, vi abbiamo parlato dell’ex fidanzato della modella. Che, stando a quanto riferito da Alfonso Signorini, avrebbe svelato il motivo della sua rottura con la Pepe quando vivevano insieme a Dubai. Adesso, invece, vi parleremo sempre di un suo ex fidanzato. Che, sulle pagine del settimanale ‘Nuovo Tv’, si è lasciato andare ad una clamorosa rivelazione proprio sul suo conto. Stiamo parlando del ventisettenne Gianluigi Tumoletti. I due, a quanto pare, sono stati una coppia a tutti gli effetti per diverso tempo. Fino a quando è successo, stando a quanto si apprende dal giovane, qualcosa davvero di incredibile. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Franceska Pepe, clamorosa rivelazione del suo ex fidanzato: incredibile!

È proprio sulle pagine del settimanale ‘Nuovo Tv’ che l’ex fidanzato di Franceska Pepe si è lasciato andare ad una clamorosa rivelazione sul conto dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Come dicevamo precedentemente, i due sono stati una coppia a tutti gli effetti per circa quattro anni. Sembrerebbe, infatti, che la bellissima modella sia stata fidanzata con il manager milanese dal 2013 al 2017. Insomma, una storia d’amore abbastanza duratura. Che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe essere finita in modo davvero incredibile. Nonostante non siano stati svelati i motivi della rottura, il giovane ventisettenne ha voluto ugualmente fare una clamorosa rivelazione sul conto della sua ex compagna. Da come si legge sulle pagine del settimanale di Riccardo Signoretti, sembrerebbe che Franceska Pepe abbia dato dei soldi al suo ex compagno per evitare che lui parlasse di lei.

‘Mi ha chiesto di sparire perché so tante cose di lei e non vuole che io parli. Mi ha offerto 300 euro per stare zitto’, ha detto Gianluigi sulle pagine di ‘Nuovo Tv’. Come reagirà Franceska a questa rivelazione? Staremo a vedere!

