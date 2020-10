Puntata incredibile quella del GF Vip andata in onda ieri, Antonella Elia: “Sei la gallina madre” ha affermato nei confronti di Alba Parietti, ecco la sua risposta.

Una puntata carica di tensione quella di ieri del GF Vip. A pochi minuti dall’inizio, il conduttore, Alfonso Signorini, ha comunicato al pubblico che i tre attesissimi nuovi ingressi erano saltati a causa di un sospetto caso di positività al Coronavirus. Grande commozione c’è stata per la storia incredibile di Dayane Mello. Un momento particolarmente importante sono state le rivelazioni mostrate a Guenda Goria su quanto dichiarato da suo padre e la conseguente reazione di Maria Teresa Ruta. Una serata davvero esplosiva, possiamo ammetterlo. Uno spazio in particolare ha lasciato i fan del GF Vip senza parole: parliamo del botta e risposta virtuale tra Antonella Elia e Alba Parietti: “Sei la gallina madre” ha affermato la prima. Ecco cos’è successo.

GF Vip, Antonella Elia ad Alba Parietti: “Sei la gallina madre” e lei risponde così

Tutto è iniziato la scorsa settimana, quando commentando il comportamento di Francesco Oppini, Antonella Elia lo ha definito “viscido”. Una definizione che non è per niente piaciuta alla madre del giovane, Alba Parietti. La showgirl ha chiarito quanto il termine fosse “schifoso” e il commento fuori luogo e inaccettabile. Durante la diretta di ieri del GF Vip, Antonella Elia ha precisato cosa intendeva dire riguardo al figlio di Alba Parietti. “Intendevo che sei sfuggente, non che sei un verme” ha chiarito l’opinionista. Alfonso Signorini, conduttore del programma, le ha poi domandato se fosse intenzionata a rispondere ad Alba Parietti e lei ha affermato: “Alba, ti capisco, tu sei la gallina madre“, alludendo al desiderio di tutelare e proteggere Francesco Oppini. Alba Parietti, nel giro di qualche ora, ha postato un messaggio molto chiaro e preciso sul suo profilo Instagram. Ve lo mostriamo di seguito.

“Meglio essere una gallina madre oggi che un’Antonella Elia domani” recita la didascalia. La stessa immagine è stata condivisa tra le storie di Instagram di Alba Parietti. Cosa ne pensate?