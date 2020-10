Brutto episodio al GF Vip: qualcuno esagera e dice una frase grave contro un altro concorrente. E’ accaduto poco fa, il web si infuria.

Ne succedono davvero di tutti i colori al GF Vip: tra segreti, bugie, amicizie in crisi, litigi, amori che stentano a decollare e fazioni contrapposte che si fanno la guerra a colpi di nomination, sicuramente non c’è da annoiarsi. Tra i concorrenti che di certo non le mandano a dire, c’è lei, la Contessa Patrizia De Blanck, che in più di 40 giorni di permanenza nella Casa ha dato spesso da parlare per le sue esternazioni un po’ sopra le righe. C’è chi la trova estremamente simpatica e chi esageratamente inopportuna. Alcuni tra gli appassionati del programma hanno spesso ravvisato una certa acquiescenza da parte della produzione nei confronti della De Blanck, atteggiamento che invece non ci sarebbe stato verso altri concorrenti. Proprio in queste ore la De Blanck è stata protagonista di un episodio che sta facendo discutere il web. Vediamo cosa è successo.

Brutto episodio al GF Vip, pubblico in rivolta

In vista di Halloween, questo pomeriggio il Grande Fratello ha proposto ai concorrenti un gioco a tema: a turno ognuno di loro sarebbe stato il fantasma della Casa indossando un cappello da strega e gli altri non avrebbero dovuto per nessun motivo rivolgergli la parola. Se qualcuno se ne fosse dimenticato e avesse rivolto la parola al ‘fantasma’, quest’ultimo si sarebbe liberato del cappello che sarebbe passato automaticamente al concorrente che aveva commesso l’errore. Come tutti, anche Zorzi quando è arrivato il suo turno col cappello ha cercato in tutti i modi di liberarsene, stuzzicando gli altri e provando a farsi rispondere. In quel frangente, la Contessa, infastidita dal continuo parlare di Tommaso, ha esclamato: “Si sparasse, così almeno smette di rompere i cog…ni”. Zorzi, avendo sentito tutto, si è mostrato risentito e la De Blanck gli si è avvicinata cercando di spiegare che la sua reazione era rivolta al GF che non le stava aprendo la porta della sua camera facendola inalberare. Ma poco dopo, parlando con Elisabetta Gregoraci e riferendosi sempre a Tommaso, ha detto: “Sparati, che devi fa? Perché a sto punto giusto quello”. L’episodio non è passato inosservato e il web chiede a gran voce un provvedimento per la Contessa che si è resa protagonista di altri episodi precedentemente: l’aver definito Dayane “selvaggia della giungla” e l’aver detto di Tommaso “non è come voi, è gay, è diverso”.

Staremo a vedere come intenderà agire il GF al riguardo, lo sapremo solo venerdì in puntata.

