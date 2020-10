Uomini e Donne, chi è Angelica, la nuova dama del Trono Over e corteggiatrice di Nicola: il suo profilo Instagram è da capogiro.

Una stagione ricca di colpi di scena, questa di Uomini e Donne in onda quest’anno. Di, perché col nuovo format Trono Classico e Trono Over si sono uniti in un unico grande blocco, che regala emozioni e colpi di scena a non finire. E sono tantissime anche le new entry negli ultimi mesi: dal bel Michele alla simpaticissima Cristina, il parterre del Trono Over si è davvero arricchito. E, qualche settimana fa, è arrivata in trasmissione anche Angelica: capelli corti e sguardo magnetico, la dama è scesa in studio per corteggiare Nicola Vivarelli (Sirius). Scopriamo qualcosa in più su di lei e soprattutto diamo un’occhiata al suo profilo Instagram: le sue foto sono davvero incantevoli!

Uomini e Donne, chi è Angelica, la nuova dama del Trono Over che esce con Nicola: le foto su Instagram

Angelica Berretta è da pochi giorni nello studio di Uomini e Donne, ma ha già lasciato il segno. Si, perché la nuova dama del Trono Over è davvero bellissima. Di ‘over’ però Angelica ha molto poco: la ragazza ha solo 22 anni ma ha deciso di partecipare a Uomini e Donne perché interessata a Nicola, ex corteggiatore di Gemma. Qualche puntata fa anche Armando ha ammesso di essere rimasto colpito dalla bellezza di Angelica, ma, per via dell’età, non ha chiesto il suo numero. Ebbene, dando un’occhiata al profilo Instagram della 22 enne, possiamo vedere come la sua straordinaria bellezza le ha permesso di partecipare a tanti concorsi di bellezza, dove ha vinto varie fasce, come quella di “Miss Sorriso Marche”, con cui ha partecipato a Miss Italia. Ecco uno scatto apparso sul suo profilo:

Visualizza questo post su Instagram Miss miss 🥰 #ricordi #misssorrisomarche2018 Un post condiviso da 𝓐 ꪀᧁꫀꪶ𝓲ᥴꪖ (@angelicaberretta___) in data: 22 Feb 2020 alle ore 8:13 PST

Come si può vedere nelle immagini sul suo Instagram, qualche anno fa Angelica portava i capelli un po’ più lunghi. Il nuovo taglio, però, c’è da ammetterlo, le sta davvero benissimo:

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Angelica riuscirà a conquistare il cuore del bel Nicola? Il cavaliere, nel frattempo, sta conoscendo anche Veronica, che sembra già molto presa…Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi! Ne vedremo delle belle!