Adriana Volpe, rottura col marito Roberto Parli: il retroscena inaspettato

I rumors di qualche mese fa si sono tradotti in realtà: come annunciato da Chi, tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli c’è rottura.

Era aprile di quest’anno e il GF Vip 4 stava per concludersi quando cominciarono a farsi sempre più insistenti le voci che volevano Adriana Volpe, allora concorrente autoeliminatasi del reality, in crisi col marito. A partire dall’uscita della Volpe dalla Casa più spiata d’Italia avvenuta per un lutto in famiglia, la coppia non si era più vista in pubblico. Ora la conferma della separazione arriva da Chi Magazine: la conduttrice di ‘Ogni Mattina’ e Roberto Parli si sono definitivamente lasciati. In effetti, da tempo sui profili social dei diretti interessati, che per ora non confermano la notizia ma neanche la smentiscono, non compaiono più foto della coppia.

Adriana Volpe, matrimonio finito: la rottura col marito Roberto sarebbe definitiva

Per esigenze lavorative, Roberto Parli vive tra Montecarlo e Lugano, mentre Adriana è stabile a Milano, dove lavora a Tv8, salvo fare qualche capatina a Monaco e in Valtellina, dove si rifugia per riposarsi insieme a sua figlia. Anche prima la Volpe e il marito erano costretti a stare per molto tempo lontani, dato che la showgirl era a Roma perché impegnata nella conduzione de ‘I Fatti Vostri’. A quanto pare, quindi, neanche l’avvicinamento geografico al marito è servito a risolvere i problemi della coppia. Eppure, appena uscita dal GF Vip, Adriana aveva dichiarato sempre al settimanale diretto da Alfonso Signorini che con Parli tutto andava a gonfie vele. Stavolta, però, non sembrano esserci più dubbi: l’unione tra la Volpe e il marito Roberto sarebbe davvero giunta al capolinea.

Facciamo quindi il nostro in bocca al lupo ad Adriana e al suo ormai ex marito affinché entrambi possano chiudere questo importante capitolo della loro vita nel modo più sereno possibile.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui