Tutto il parterre Over di Uomini e Donne si è scagliato contro la Dama: oggi 28 ottobre si è creata molta tensione in studio. Ecco cosa è successo.

La puntata di oggi 28 ottobre di Uomini e Donne è piuttosto accesa. Si sa, nello studio di Maria de Filippi i colpi di scena non mancano mai! La puntata oggi è iniziata con il Trono Over: uomini e donne si conoscono tra loro sperando di trovare un giorno la ‘dolce metà’. Al centro dello studio si è seduta Aurora, la Dama che sta conoscendo tre Cavalieri del parterre maschile. Qualcosa è andato storto durante la chiacchiera con Maria: si è creata molta tensione in studio al punto che la Dama ha deciso di andare via. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Uomini e Donne, tensione in studio: “Vai via!”, tutti contro la Dama del Trono Over

Protagonista della puntata è Aurora, la Dama del Trono Over che non sta simpatica agli opinionisti. Sono spesso le liti che si creano nel dating show proprio tra Tina, Gianni e la donna del parterre femminile. Aurora oggi è stata presa di mira da tutti ed ha deciso di abbandonare lo studio. Cosa è successo? Era al centro dello studio quando ha iniziato a battibeccare con Tina e Gianni: la Dama ha tirato in ballo anche Valentina accusandola di pubblicare Instagram stories con il suo corteggiatore Germano. Le altre donne del parterre femminile si sono scagliate contro Aurora. “Hai tre uomini avanti perchè vai a vedere i profili degli altri?” le ha urlato Roberta. Si è creata molta tensione in studio, soprattutto quando Armando ha urlato ad Aurora ‘Vai via’. Tutti si sono alzati in piedi ad applaudire. Anche Gianni Sperti, opinionista del dating show, si è alzato in piedi sulla sedia ad applaudire. La Dama si è trovata letteralmente al centro della bufera ed ha deciso così di abbandonare lo studio.