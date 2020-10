Alessia Marcuzzi sul perché dell’assenza a Le Iene: “Sono costretta…”

Dopo la sua inaspettata assenza all’ultima puntata de Le Iene, Alessia Marcuzzi rompe il silenzio e rivela il motivo su Instagram.

Vista la controversa questione nell’ultimo periodo sul contagio da Coronavirus vero o presunto di Alessia Marcuzzi, la celebre conduttrice, assente inaspettatamente dall’ultima puntata de Le Iene, ha finalmente fatto chiarezza. Molti si sono chiesti infatti cosa si nascondesse dietro questa assenza improvvisa e alcuni hanno ipotizzato che si potesse trattare della conferma della positività della presentatrice. Ci ha pensato la diretta interessata a fugare ogni dubbio: è di queste ore infatti il suo annuncio su Instagram circa il motivo che l’ha costretta a non prendere parte al programma di Italia 1. Come sta davvero Alessia? Lo ha rivelato lei stessa ed ecco le sue parole.

Alessia Marcuzzi e la misteriosa assenza a Le Iene: svelato il vero motivo

Con una foto in bianco e nero che la ritrae più bella che mai, la Marcuzzi ha annunciato a tutti l’esito dell’ultimo tampone effettuato: il test rapido, che viene effettuato a tutti coloro che lavorano a Mediaset, l’aveva segnalata come positiva, pertanto non è stato possibile per lei condurre la puntata insieme al collega Nicola Savino. E’ passato qualche giorno e finalmente si conosce il risultato del tampone che, fortunatamente, è negativo. Andando in onda ogni settimana, la conduttrice di Temptation Island ha scritto di sentirsi in dovere di informare il suo pubblico circa il suo stato di salute. Ha poi aggiunto che il suo pensiero in questo momento va a chi soffre per la malattia e sta lottando per sconfiggerla, consapevole di essere fortunata a non aver contratto il virus.

Siamo molto contenti per Alessia e ci uniamo al suo pensiero verso chi sta combattendo contro il Coronavirus in questo momento.

