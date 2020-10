Paola Perego positiva al Coronavirus: “Sono sotto controllo medico”

Paola Perego positiva al Coronavirus: la conduttrice ha dato la notizia sul suo profilo instangram.

Negli ultimi giorni sono numerosi i personaggi dello spettacolo che hanno annunciato la loro positività al coronavirus. Infatti, ricordiamo che proprio da qualche ora l’amatissima Mara Maionchi è stata dimessa dall’ospedale dopo essere risultata positiva. La situazione che ha coinvolto il nostro paese e tutto il resto del mondo sta causando un grande malessere nei cittadini, il numero dei contagi non tende ad arrestarsi. Proprio da pochissimo ad annunciare la sua positività è stata la bellissima conduttrice Paola Perego che ha comunicato la notizia sul suo profilo instangram.

Paola Perego positiva al Coronavirus: la notizia da poco rivelata

L’amatissima e seguitissima conduttrice Paola Perego ha annunciato sul suo profilo instangram di essere risultata positiva al Coronavirus. La donna proprio nella giornata di ieri 28 ottobre è stata ospite del programma Forum, invitata per parlare di una tematica importante, ossia gli attacchi di panico. Infatti, si tratta di un problema che tocca direttamente la Perego, dato che non ha mai nascosto di soffrirne, tanto da intraprendere un percorso terapeutico. Proprio nella trasmissione Paola ha rivelato una notizia che ha sorpreso i suoi migliaia di fan, il suo grande ritorno in televisione. Infatti, tornerà in tv con un nuovo programma dal titolo Il Filo Rosso; l’attesa a quanto pare è già alta. Purtroppo però da pochissime ore la conduttrice ha lasciato un messaggio social: “Sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa, sotto controllo medico“, queste le parole della Perego che hanno subito scosso i suoi follower.

Una notizia che è stata resa nota dalla stessa donna, dopo aver effettuato il tampone in mattinata. La Perego ha però voluto rassicurare tutti, affermando di essere asintomatica e soprattutto sotto controllo del medico. Sicuramente l’eccezionale presentatrice si riprenderà presto, pronta per tornare al timone di un nuovo programma, dal 7 novembre.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui