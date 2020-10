Elettra Lamborghini, incredibile novità in arrivo: la cantante l’ha appena annunciato sul suo canale social ufficiale, di che cosa si tratta.

Un’incredibile novità in arrivo che, diciamoci la verità, Elettra Lamborghini non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, la giovanissima cantante non perde mai occasione di poter raccontare loro tutto ciò che le capita. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando, visibilmente triste ed addolorata, non ha perso occasione di poter raccontare al suo pubblico social un episodio davvero spiacevole capitatole per strada. E lo ha ribadito anche qualche ora fa. In modo del tutto inaspettato, infatti, la moglie di Afrojack ha condiviso con i suoi sostenitori una novità davvero clamorosa. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, è qualcosa di davvero pazzesco! Ecco tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini, incredibile novità in arrivo: un’idea davvero geniale

In attesa di scoprire cos’altro ci riserverà in ambito musicale, qualche ora fa, Elettra Lamborghini non ha potuto affatto fare a meno di annunciare ai suoi sostenitori social una splendida novità in arrivo. E così, visibilmente pazza di gioia ed entusiasta per questo suo nuovo progetto, la giovanissima cantante ha reso partecipi il suo pubblico social di questa sua nuova iniziativa. D’altra parte, lo sappiamo benissimo, la moglie di Afrojack è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. E, soprattutto, sempre molto dedita a condividere le sue giornate, novità e molto ancora con i suoi sostenitori. Ecco, ma esattamente di che cosa parliamo? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Ebbene si. È proprio questa l’incredibile novità che Elettra Lamborghini non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori: il suo fumetto. Un’idea davvero pazzesca, c’è da ammetterlo. E che, da come si può chiaramente vedere dalle sue recentissime IG stories, ha fatto impazzire già tutti. Complimenti, cara Elettra. Sei una vera e propria macchina da guerra!

