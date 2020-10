Duro attacco social ad Amadeus da parte di alcuni fan della serie “Doc nelle tue mani” che il giovedì andrà in onda con un solo episodio.

È polemica sulla decisione dei vertici Rai di cancellare il secondo appuntamento del giovedì con “Doc nelle tue mani” a favore di AmaSanremo, show condotto da Amadeus per scegliere le Nuove Proposte da portare all’edizione 2021 del celebre Festival canoro italiano. Si può dire che la scelta di restare al giovedì sia stata quasi obbligata: dal prossimo lunedì andrà in onda la fiction di punta ‘Gli orologi del diavolo’ con Beppe Fiorello, che andrà a scontrarsi con il GF Vip di Canale 5; il martedì è giorno di Champions; il mercoledì è considerato ‘sacro’ per via di ‘Ulisse Il piacere della scoperta’ con Alberto Angela; il venerdì tocca a Tale e Quale Show scontrarsi col GF Vip almeno fino al 20 novembre; il sabato c’è Ballando con le stelle e la domenica l’appuntamento è con ‘L’allieva’.

Amadeus, il durissimo attacco degli utenti sui social

Il fatto che la serie con Luca Argentero e Matilde Gioli verrà trasmessa con un solo episodio il giovedì ha suscitato il malcontento di buona parte del pubblico. Non sono mancati attacchi né sui canali ufficiali della serie tv né sul profilo social dello stesso Amadeus. Proprio in queste ore, tra i commenti pubblicati dagli utenti sotto la foto postata dal conduttore Rai con il logo di AmaSanremo, ne sono apparsi alcuni che criticavano aspramente il cambiamento del palinsesto. “Siete simpatici, ma il giovedì era di Doc” oppure “Mi ha irritato assai vedere solo un’ora di puntata”, questi alcuni degli attacchi ricevuti dal presentatore tv. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, è però intervenuta a difendere il marito rispondendo a più di uno di questi commenti: “Non decide Amadeus il giorno del programma, mi dispiace”, ha spiegato l’ex valletta de L’Eredità.

