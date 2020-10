Nella foto era poco più di una bambina insieme alla sua compagna di banco, oggi è una conduttrice tv tra le più famose: sapete chi è?

La sua è una carriera televisiva davvero ricca di successi, tale da renderla una conduttrice tv tra le più richieste ed uno dei volti più amati della Rai. Quarant’anni e una forma fisica eccellente, i suoi programmi hanno sempre riscosso un enorme successo: merito della sua bravura, ma anche della sua simpatia che la rende un personaggio molto vicino al pubblico. Nata a Napoli e cresciuta a Caserta, sposata e con due figli, la conduttrice tv di cui parliamo ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 1999. Capito di chi si tratta? Ma di Caterina Balivo, ovviamente.

Caterina Balivo, amatissima conduttrice tv: eccola in uno scatto da ragazzina con un’amica

Sul suo profilo Instagram, su cui Caterina Balivo ama pubblicare molti momenti della sua vita lavorativa e privata, spunta una foto dei tempi passati che la ritrae all’epoca della scuola insieme alla sua storica compagna di banco, con la quale ancora oggi esiste un solido rapporto di amicizia. Si nota subito che Caterina è la bambina a sinistra, con i capelli più scuri legati e il sorriso luminoso come quello di oggi. Il profilo è praticamente identico alla Caterina che tutti conosciuto e abbiamo imparato ad amare attraverso l’eccellente lavoro di conduttrice tv che la quarantenne casertana svolge con grande passione ormai da molti anni. Come rivelato dalla stessa Balivo nel post in questione pubblicato qualche tempo fa, la bambina al suo fianco è la prima compagna di banco con cui ha trascorso sia le elementari che le medie.

Entrambe sono rimaste legatissime l’una all’altra e si frequentano ancora da adulte.

