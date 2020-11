Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Todaro si ritirano, l’annuncio in diretta sorprende tutti.

Una nuova puntata di Ballando con le stelle è andata in onda ieri sera, 31 ottobre, e come sempre i colpi di scena non sono mancati. Sembra proprio che la nota trasmissione ballerina non trovi tregua. Infatti, come sappiamo, dall’inizio del programma ci sono stati vari imprevisti che hanno scosso letteralmente le coppie in gara e ovviamente tutti gli appassionati di Ballando. Negli ultimi giorni è giunta la notizia della mancata presenza nella puntata andata in onda ieri della maestra di ballo Lucrezia Lando a causa di un malessere provocato da un’intossicazione alimentare, che già precedentemente aveva colpito un altro concorrente. Nella diretta però c’è stato un vero e proprio colpo di scena, infatti Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno annunciato il loro ritiro. Entriamo nel dettaglio dell’accaduto.

Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritirano dalla gara

Nella puntata andata in onda nelle scorse ore, come abbiamo espresso , Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno annunciato il loro ritiro dalla gara. Infatti, ricordiamo che nei giorni precedenti la bellissima conduttrice era stata colpita da un infortunio alla caviglia. Nonostante i numerosi controlli e le terapie affrontate, sembra proprio che la situazione non sia del tutto migliorata. Una decisione difficile che ha scosso tutti i migliaia di fan che li seguono dall’inizio del programma. La coppia ha voluto esprimere il suo rammarico, ma di essere pronta a tornare più forte di prima. A quanto pare, come ha anche espresso Elisa, l’attuale situazione della caviglia non avrebbe permesso l’esecuzione del ballo in puntata.

Una decisione drastica ma inevitabile per la coppia amatissima per le eccezionali performance che nelle dirette trasmesse hanno mostrato, ma anche per le numerose indiscrezioni su un eventuale flirt in corso fra i due, ben voluto dai migliaia di fan. Siamo certi che Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ritorneranno più forti di prima, e saranno sicuramente in grado di dimostrare il loro immenso talento, tutto a ritmo di passi!

