Colpito dal Coronavirus anche il principe William: “Ha lottato per respirare”, l’indiscrezione.

Secondo quanto riportato dal periodico britannico ‘Sun’ anche il principe William sarebbe stato colpito dal Coronavirus, una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno. E’ evidente che ormai il Covid-19 non fa certamente sconti a nessuno, sono ormai numerosi i personaggi dello spettacolo e persone importanti che sono risultati positivi, annunciando spesso il contagio su instangram. La notizia appena arrivata ha scosso il mondo intero, dato che non era stata mai rivelata. Nessuna indiscrezione però è giunta dal Palazzo Reale, già in apprensione per la situazione drammatica vissuta. L’ordine è stato di non comunicare il contagio di William. A quanto pare però il fatto risale allo scorso aprile, secondo una fonte del giornale.

Il principe William colpito dal Coronavirus: “Ha lottato per respirare”

La notizia della positività anche del principe William è stata rivelata dal tabloid britannico Sun. I fatti a quanto pare risalgono a qualche mese fa, precisamente ad aprile. Infatti, secondo quanto riportato dal periodico il primogenito di Diana è stato colpito dal Coronavirus in una forma decisamente aggressiva, subito dopo il padre Carlo. Dalle indiscrezioni, William ha affrontato un momento molto delicato, dato che ad un certo punto ha lottato per respirare. Dopo aver fatto i dovuti controlli, ha deciso che il tutto rimanesse come al solito, senza dover annunciare la sua positività.

Nonostante il principe abbia attraversato giorni difficili ed in preda al panico, ha comunque continuato a lavorare e ad adempiere ai suoi doveri, attraverso videochiamate e chiamate. Una notizia che ha allarmato tutti i britannici, già scossi nelle ultime ore dalle nuove misure emanate dal Governo, che prevedono un possibile nuovo lockdown nel Paese. Ormai a livello planetario la situazione è molto drammatica, stiamo vivendo giorni terribili, con un decisivo aumento dei contagiati in tutto il mondo. Il Virus non tende ad arrestare la sua corsa e proprio per questo sono numerosi i Paesi che stanno cercando di sperimentare un vaccino, ma nulla è ancora stato definito.

