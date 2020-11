Covid, i sintomi di Francesco Totti: febbre e debolezza, come sta adesso

Covid, l’annuncio della positività di Francesco Totti è arrivato in giornata e pare che il sospetto sia giunto grazie ad alcuni sintomi: febbre e debolezza, ecco come sta.

Francesco Totti è positivo al Coronavirus, la notizia è arrivata in giornata e ha messo in allarme i fan: secondo Fanpage, tra i sintomi febbre e debolezza, ecco come sta adesso. Una giornata difficile, quella di oggi, apertasi con la tragica notizia della morte del grande artista Gigi Proietti. Continua, inoltre, a diffondersi l’ansia e la preoccupazione per la delicata situazione in cui il Covid ha gettato l’Italia, soprattutto tra i cittadini. In attesa che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parli alla nazione per presentare le decisioni prese in merito, arriva una notizia che getta i fan nello sconforto. Francesco Totti, storico ex capitano della Roma, è risultato positivo al Coronavirus: ecco i sintomi e le sue attuali condizioni.

Covid, Francesco Totti: i sintomi e le condizioni

Solo alcune settimane fa era venuto a mancare il padre dell’amatissimo calciatore. Il signor Enzo Totti aveva contratto il Coronavirus e pare non sia riuscito a vincere la battaglia anche a causa di alcune patologie fisiche precedenti. Oggi, giunge la notizia che anche Francesco Totti è positivo al Covid e pare che lo abbia scoperto proprio grazie ad alcuni sintomi. Il calciatore, infatti, avrebbe avuto la febbre e avvertito una debolezza generale. L’esito del tampone ha poi confermato che si tratta di Covid. Al momento, il celebre ex calciatore si trova in isolamento, ma le sue condizioni sembrano buone. Pare, infatti, che Francesco Totti stia meglio. Ricordiamo che anche la madre di Francesco Totti era risultata positiva e aveva contratto il contagio. Ovviamente, tutti i fan si sono stretti intorno all’ex capitano della Roma per augurargli di guarire al più presto.

Oltre ad essere un grande calciatore, Francesco Totti si è sempre dimostrato simpaticissimo e il suo profilo Instagram e quello della moglie sono seguitissimi dai fan. Il pubblico, infatti, ama divertirsi a scoprire i siparietti della coppia, sempre spiritosa e spontanea.