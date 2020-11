Frase shock di Francesco Oppini al GF Vip: il web chiede la squalifica del figlio di Alba Parietti, che resta però obiettiva.

Il popolo del web chiede la squalifica per Francesco Oppini, protagonista di un video che sta facendo discutere: il concorrente del GF Vip, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, già criticato aspramente per delle battute infelici riguardo a Franceska Pepe e Dayane Mello, ne ha combinata un’altra delle sue, facendo indignare i telespettatori. Conversando con Tommaso Zorzi, Oppini ha fatto dei commenti su Flavia Vento, autoeliminatasi dal gioco dopo solo 24 ore. Sulla showgirl, il figlio di Alba ha detto: “E’ una che rischi di ammazzare di botte. Guarda che quelle così credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani!”. Frasi shock che hanno innescato una vera bomba, su cui Alba Parietti non ha potuto far finta di nulla.

Alba Parietti: “Mio figlio Francesco deve chiedere scusa”

E’ intervenuta sulla vicenda Alba Parietti, che ha espresso la sua opinione in merito restando lucida e obiettiva nonostante la sua nota propensione a difendere il figlio a spada tratta com’è comprensibile. Su Instagram la bella Alba ha infatti pubblicato un post in cui ha affermato che il contesto conviviale non giustifica assolutamente l’estrema gravità delle battute fatte da Francesco: “Sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi troppo delicato su cui non ci si deve permettere mai di scherzare. L’utilizzo di certe parole è importante e vanno pesatele, soprattutto di questi tempi. Deve chiedere scusa”. Riconoscendo il peso delle parole pronunciate da suo figlio, Alba non cerca giustificazioni di sorta per lui: certe affermazioni non vanno fatte neanche per scherzo, soprattutto in tv, dove passano messaggi importanti, questo l’attrice e conduttrice lo precisa con forza.

Apprezzabile che Alba Parietti non si sia sottratta a chiarire il suo punto di vista nonostante non sia facile per una madre dover prendere le distanze da ciò che dice o fa il proprio figlio.

