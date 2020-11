“Ho pensato davvero di suicidarmi”: la drammatica confessione della star

In un documentario su Youtube, la drammatica confessione della star planetaria sulle battaglie affrontate: “Ho pensato di suicidarmi”.

“Justin Bieber – The next Chapter”: si intitola così il nuovo documentario pubblicato su Youtube in cui l’amatissima popstar di fama mondiale si racconta a 360°. Il video costituisce il sequel della serie in dieci episodi “Justin Bieber – Seasons”, pubblicata all’inizio dell’anno, dove il cantante raccontava i conflitti affrontati nei suoi momenti più difficili e il ritorno con il disco “Changes”. In questo secondo documentario Bieber parla apertamente dei suoi incubi più spaventosi facendo una drammatica confessione: in passato, è stato vittima di body shaming e di pensieri suicidi. “Ci sono state delle volte in cui ho pensato davvero di suicidarmi. Dicevo: ‘Un giorno tutto questo dolore se ne andrà?’. Ma era troppo difficile da sopportare. E mi faceva stare male. Così pensavo: ‘Non voglio più provare dolore'”, confessa il cantante.

Justin Bieber, la drammatica confessione e il bisogno di aiutare gli altri

Non manca nel video il racconto del momento in cui Bieber ha abbracciato la religione cristiana. L’artista ha inoltre espresso il suo desiderio di aiutare gli altri artisti che si trovano a vivere le stesse difficoltà vissute da lui: “Ho sempre voluto essere un leader per le persone. Oggi voglio incoraggiarle, dirgli: ‘Se ti senti solo, parlane. Sfogati'”. La popstar Billie Eilish, con cui Bieber ha collaborato nel remix di “Bad Guy”, ad esempio, è un’altra vittima di body shaming: sul suo profilo Instagram la ragazza viene spesso attaccata gratuitamente con insulti e prese in giro dagli haters. A tal proposito, Justin Bieber ha infatti dichiarato: “Voglio solo proteggerla, non voglio che si perda e che passi tutto quello che ho passato io. Se dovesse avere bisogno di me mi può telefonare in qualsiasi momento”.

Complimenti a Justin Bieber per l’iniziativa che può rivelarsi davvero un aiuto prezioso per tanti.

