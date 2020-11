Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, tra le concorrenti più amate del GF Vip 5: storia e traiettoria dell’artista bolognese.

Procede a gonfie vele il percorso di Stefania Orlando all’interno del GF Vip: la conduttrice e showgirl è una tosta e il pubblico mostra di apprezzarla molto per il suo temperamento e la sua schiettezza. Sposata da diversi anni col musicista Simone Gianlorenzi, i due, che non hanno avuto figli per scelta, sono ancora innamoratissimi e molto affiatati. La Orlando parla spesso di suo marito, il quale qualche settimana fa le ha fatto una sorpresa in puntata andando a salutarla nella Casa. Gianlorenzi è il suo secondo marito: la bella Stefania, infatti, ha avuto un precedente matrimonio con l’attore Andrea Roncato. Ecco tutti i dettagli sulla vita privata e professionale dell’artista bolognese.

Andrea Roncato, tutte le curiosità sull’ex marito di Stefania Orlando

La carriera di Andrea Roncato è esplosa tra gli anni ’80 e ’90, durante i quali ha recitato soprattutto con il collega Gigi Sammarchi. Figlio di un sagrestano, Roncato nasce il 7 marzo 1947 a San Lazzaro di Savena. Figlio unico, finita la scuola superiore si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza all’università di Bologna, ma dopo la laurea decide di intraprendere la carriera artistica e comincia a studiare per diventare attore. Debutterà in coppia con Sammarchi in vari locali della sua città natale finchè non si aprono per loro le porte della tv. Andrea ha recitato in numerosi film e commedie, tra cui anche i famosi cinepanettoni con De Sica e Boldi. Nel suo curriculum anche la fiction ‘Carabinieri’, in cui ha recitato dal 2002 al 2008 e la conduzione di Domenica In insieme a Mara Venier. Sentimentalmente, è stato legato per un periodo alla pornostar Moana Pozzi, per poi sposare Stefania Orlando nel 1997, di quasi 20 anni più giovane. Ilo matrimonio con la gieffina finirà dopo soli 2 anni a causa della dipendenza dalla droga dell’attore.

Anche l’attuale moglie di Roncato, Nicole Moscariello, è più giovane di 20 anni e la loro unione sembra sempre più solida.

