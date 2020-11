Mina, ritorno in grande stile: nel nuovo album anche due inediti

“Italian Songbook”, il nuovo album di Mina con le cover delle canzoni più belle: con due inediti, uscirà il prossimo 27 novembre.

Ritorno in grande stile per Mina: il lancio del nuovo progetto musicale della celeberrima ‘tigre di Cremona’, “Italian Songbook”, è ormai imminente. L’album, che contiene tutte le sue migliori canzoni e sarà articolato in ulteriori album in uscita nei prossimi mesi. Le prime due puntate con un concept antologico sono “Cassiopea” e “Orione”: all’interno anche due inediti, tra cui le reinterpretazioni di “Un tempo piccolo” del grande cantautore romano Franco Califano e “Nel cielo dei bars”, successo degli anni ’50 di Fred Buscaglione.

Mina, nel nuovo album le cover dei più grandi successi della musica italiana

Italian Songbook sarà quindi soltanto il primo capitolo di un progetto molto più ampio che scopriremo man mano nel tempo. Le due prime parti, Cassiopea (PDU/distr. Sony Music) e Orione (PDU/distr. Warner Music) contengono i grandi successi della straordinaria carriera di Mina, che con la sua voce ha incantato intere generazioni e anche le sue reinterpretazioni dei grandi testi della tradizione musicale italiana. Anche un uomo, La lontananza, Vento nel vento, Caruso, I Migliori Anni Della Nostra Vita, Malafemmena, Volami nel cuore, Un tempo piccolo, Parlami d’amore Mariù, Una lunga storia d’amore, L’importante è finire, Il cielo in una stanza, Che m’ importa del mondo, Va bene va bene così, Almeno tu nell’universo, Portati via, Oggi sono io, Nel cielo dei bars, sono solo alcuni dei pezzi contenuti in Cassiopea e Orione.

Insomma, una tracklist con titoli davvero importanti, che hanno segnato la storia musicale italiana e che con la straordinaria voce di Mina, sapranno regalare ancora emozioni uniche.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui