Paolo Brosio, chi è Gretel Coello: tutto sull’ex moglie del giornalista

Gretel Coello è stata l’ex moglie di Paolo Brosio, attualmente trai concorrenti del GF Vip: vita privata e professionale della modella.

Entrato nella Casa del GF Vip da soli 4 giorni, il giornalista Paolo Brosio sta già facendo parlare di sé sia fuori che dentro il reality. Proprio nella puntata di ieri, al centro delle discussioni ci sono stati alcuni suoi comportamenti che il Grande Fratello ha redarguito severamente e per i quali ha dovuto prendere provvedimenti. Alfonso Signorini ha infatti ripreso Brosio su certe espressioni pronunciate nella Casa non consone al regolamento del programma, poi ha fatto notare al giornalista un certo esibizionismo riguardo la sua fede cattolica e infine ha comunicato al concorrente che sarebbe andato direttamente in nomination per aver spoilerato alcune informazioni esterne ai concorrenti. Com’è noto, Paolo Brosio da qualche anno ha rinforzato molto la sua fede religiosa ed è stato protagonista di diversi dibattiti televisivi sull’argomento. Non tutti sanno però che il neogieffino ha due matrimoni naufragati alle spalle: oggi vi riveliamo chi è stata la sua seconda moglie, si tratta di una bellissima modella cubana.

Gretel Coello, l’ex moglie di Paolo Brosio accusata di averlo tradito

Dal 2004 al 2008, Paolo Brosio è stato sposato con la bellissima Gretel Coello, di cui purtroppo non si hanno molte notizie perché la modella cubana è molto riservata. Il suo profilo Instagram è privato e non esistono molte informazioni su di lei. Nella foto che vi mostriamo, Gretel è la ragazza a sinistra ed è davvero stupenda. Il matrimonio tra i due sarebbe naufragato a causa di un tradimento da parte di lei, che avrebbe fatto sprofondare Brosio in una profonda crisi fatta di alcol e droga. Tale strada gli ha fatto toccare il fondo per poi spingerlo ad abbracciare la fede che oggi il giornalista pratica in modo rigoroso. Dopo il divorzio, l’ex moglie di Paolo ha ritrovato l’amore con Davide Cinotti, col quale ha dato alla luce un bambino.

Sapevate questo dettaglio della vita privata di Paolo Brosio? Vi terremo aggiornati perché il nuovo concorrente del GF Vip ci regalerà sicuramente altri colpi di scena.

