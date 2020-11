Covid, Iginio Massari contro il decreto Ristori: “I rimborsi sono pietosi”

Covid, il pasticcere Iginio Massari contro il decreto Ristori: “I rimborsi previsti sono pietosi”.

Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto aggiunto ai precedenti già emanati si è anche parlato degli aiuti che partiranno per tutti coloro che sono stati maggiormente colpiti. In particolare tutti i lavoratori di attività di ristorazione, di palestre, cinema, teatri, musei, e molti altri esercizi ancora. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel Dpcm emanato il 25 ottobre aveva anticipato l’avvio di indennizzi per i più penalizzati. Il cosiddetto Decreto Ristori prevede aiuti economici che arriveranno nei prossimi giorni direttamente sul conto corrente. Purtroppo però sono molti coloro che si sono scagliati contro il governo, non riuscendo a ricoprire tutte le spese con gli aiuti in arrivo. L’amatissimo ed eccellente pasticcere Iginio Massari ha commentato il decreto Ristori: “I rimborsi sono pietosi”.

Covid, Iginio Massari contro il decreto Ristori: “Non serve carità”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo aver illustrato nelle precedenti conferenze tutte le nuove misure previste per cercare di attenuare la curva dei contagi ha anche parlato di aiuti per i più colpiti. Infatti, il dpcm avanzato ha visto la chiusura di diverse attività, già indebolite dalle precedenti restrizioni poste in primavera. Una situazione molto delicata che ha portato al manifestare di tutti i lavoratori costretti a chiudere la propria attività, o a ridurre gli orari di apertura e anche i posti a sedere. Molti sono coloro che si sono scagliati contro il Decreto Ristori, a dar voce al suo dissenso anche il maestro pasticcere Iginio Massari: “I rimborsi sono pietosi, la carità non serve a nulla, perchè un’azienda non si mantiene con 3,4 o 5 mila euro”. Massari ha voluto esprimere la sua contrarietà contro aiuti insufficienti per qualsiasi attività.

“Tutti sono coscienti che il virus c’è, ma non bisogna usare la politica, ma usare il buon senso”, queste le parole di Iginio che hanno trovato consenso in tantissimi lavoratori. Infatti, proprio in questi giorni abbiamo assistito all’avanzare perpetuo di numerose proteste contro il Governo, spesso sfociate in scontri accesi. Una situazione molto delicata per l’Italia e tutto il resto del mondo toccati da un virus che non riesce ad rallentare la sua corsa.

