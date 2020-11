Chi è la moglie di Stefano D’Orazio, l’ex batterista dei Pooh scomparso ieri 6 novembre: dettagli e curiosità su Tiziana Giardoni.

Se ne è andato ieri Stefano D’Orazio, l’ex batterista di una delle band italiane più famose, i Pooh, lasciando un grande vuoto nel cuore di tanti fan oltre che della sua famiglia. L’artista, dopo un percorso abbastanza complicato dal punto di vista sentimentale, si era sposato appena tre anni fa, nel 2017, con Tiziana Giardoni, coronando il grande sogno d’amore della sua vita. Era stato infatti prima legato per molto tempo alla collega Lena Biolcati e poi ad Emanuela Folliero, volto noto di Rete 4. Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio sono stati una coppia molto unita per più di dieci anni. Il loro amore è stato addirittura raccontato in un libro, scritto dal musicista, “Non mi sposerò mai – Come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi”. Il cantante fece la grande proposta a Tiziana durante un concerto a Verona per i Wind Music Awards.

Tiziana Giardoni, tutto sulla moglie di Stefano D’Orazio

“Lì è successo tutto per caso – ha raccontato Stefano D’Orazio -. Quella sera eravamo in ritardo con la scaletta a causa del maltempo. Quando sono arrivati gli autori che ci hanno detto che ci avrebbero chiesto i progetti per il futuro, sapevo che i miei colleghi avrebbero annunciato la pubblicazione di dischi, la partenza di un tour e quindi ho pensato che, per differenziarmi, avrei fatto questo annuncio. Quando siamo scesi dal palco, Roby Facchinetti mi ha detto “Ma che ti sei fumato’?”.

Tiziana Giardoni, 22 anni in più del cantante dei Pooh, è lontana dalle luci della ribalta, infatti lavora nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte, è una manager e organizza eventi.