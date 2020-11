GF Vip, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: il retroscena sul loro rapporto

Al GF Vip è entrata Giulia Salemi, influencer amica di Tommaso Zorzi, fino a poco tempo fa. Cosa c’è dietro la crisi della loro amicizia?

Insieme a Stefano Bettarini, nella puntata di ieri sera del GF Vip, a varcare la soglia della famosa porta rossa è stata anche Giulia Salemi, amatissima influencer, ex concorrente del GF Vip 3 ed ex fiamma di Francesco Monte col quale condivise il tetto della Casa di Cinecittà nel 2018. Giulia Salemi è anche molto amica di un concorrente dell’attuale edizione del reality che sta letteralmente spopolando: ci riferiamo a Tommaso Zorzi, ovviamente. I due hanno condiviso moltissime cose: shopping, vacanze e anche la conduzione di un programma Mediaset. Tutto ciò fino a pochi mesi fa: la loro amicizia sembra infatti essersi raffreddata da un po’ di tempo a questa parte. La bella Giulia Salemi ed il carismatico Tommaso non sono più stati avvistati insieme e i fan hanno cominciato ad insospettirsi. Qualche settimana fa il giornale di Alfonso Signorini Chi, ha confermato che tra i due influencer effettivamente ci sarebbe stato un dissapore. Vediamo allora quale sarebbe il motivo di questa crisi.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, cosa c’è dietro la crisi della loro amicizia

Secondo il settimanale Chi, la causa scatenante di questa freddezza tra i due sarebbero stati i mancati auguri da parte della ragazza al rampollo meneghino in occasione dell’uscita del suo primo libro, ‘Siamo Tutti Bravi con i Fidanzati degli Altri’. “In particolar modo la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che Giulia si è dimenticata di fare gli auguri all’amico per il suo primo romanzo. Da quel momento il silenzio. Vacanze separate e anche scelte di vita diverse. Zorzi ha lasciato la sua vecchia agenzia di management per un’altra società e loro hanno ingaggiato proprio la Salemi”, si legge su Chi.

Ora che Giulia ha fatto il suo ingresso nella Casa del GF Vip, secondo voi tra lei e Tommaso tornerà il sereno?