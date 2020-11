Avreste mai immaginato di vedere una donna nei panni del famoso James Bond? Eppure il prossimo 007 sarà in gonnella: ecco di chi si tratta.

Non indosserà lo smoking il nuovo 007 più famoso al mondo: è proprio Lashana Lynch, l’attrice di colore che vestirà i panni della celebre spia, ad annunciarlo. La donna sarà infatti accanto a Daniel Craig in “No Time to Die”, nuovo film della saga pronto ad uscire nelle sale la prossima primavera, esattamente ad aprile 2021. Non si sa ancora con certezza se Craig lascerà definitivamente lo provvisoriamente il suo ruolo, ma di sicuro il personaggio interpretato da Lashana riceverà da lui il suo nome in codice. La collaborazione tra i due insegnerà molto a entrambi e ciascuno imparerà dall’altro.

Chi è Lashana Lynch, il nuovo James Bond donna

Nata a Londra, Lashana Lynch ha origini giamaicane. Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 2012, col film “Fast Girls”, dopo essersi diplomata alla scuola di arte drammatica ArtEd. Dopo aver lavorato anche in alcune serie televisive britanniche, nel 2016 quando è entrata a far parte della squadra della celebre produttrice televisiva Shonda Rhimes, ottenendo tra l’altro la parte di protagonista nella serie drammatica Still Star-Crossed. Indimenticabile la sua interpretazione della pilota di caccia Maria Rambeau, nel film del Marvel Cinematic Universe Captain Marvel. Principale intento per lei è riuscire ad andare oltre gli stereotipi: “Ci stiamo allontanando dalla mascolinità tossica e questo succede perché le donne sono aperte, esigenti e fanno sentire la loro voce, denunciano comportamenti scorretti, quando li vedono”. Numerose sono state le critiche da parte dei fan della serie per la scelta di Lashana come nuovo 007, essendo lei una donna. Anche quando Daniel Craig fu scelto per sostituire Pierce Brosnan non mancarono le polemica per il solo fatto che per la prima volta James Bond sarebbe stato interpretato da un attore biondo.

“Se al posto mio fosse stata scelta un’altra attrice di colore avrebbe avuto gli stessi attacchi. Devo solo ricordarmi che si è aperta una conversazione e che io sono parte di qualcosa che sarà rivoluzionario”, ha dichiarato Lashana in un’intervista ad Harper’s Bazaar.