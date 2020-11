Identikit di Jill Jacobs, first lady Usa: la moglie del 46esimo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è un’insegnante ha origini italiane.

La nuova first lady americana ha origini italiane, precisamente siciliane: non a caso, a Gesso, paesino in provincia di Messina, gli abitanti hanno fatto il tifo per Joe Biden durante la campagna elettorale. Il nonno paterno della moglie del nuovo presidente Usa, Jill Jacobs, nacque infatti proprio qui nel 1898. Il suo nome era Domenico Giacoppo, diventato poi Dominic Jacobs al suo arrivo negli Usa all’età di appena due anni. Ancora oggi a Gesso è rimasto qualche lontano cugino della Jacobs. Vediamo chi è questa bionda ed elegante signora, nuova first lady americana.

Jill Jacobs, ritratto della seconda moglie del presidente Usa Joe Biden

Nata nel 1951 nel New Jersey, Jill Tracy Jacobs da piccola frequentava spesso la casa dei nonni italiani di cui ricorda i sapori della buona cucina. Laureata in lettere Jill segue un master in Letteratura inglese e un dottorato in Scienze dell’Educazione. Sposa Joe Biden nel 1977, i due hanno due figli. Biden aveva perso la sua prima moglie e sua figlia in un incidente nelo 1972. Jill insegna inglese prima alle superiori. preferisce essere chiamata Dr Biden, non solo per i titoli accademici conseguiti, il master in Letteratura Inglese e il dottorato in Scienze dell’Educazione. Ma anche perché Mrs Biden rimane Neila, la prima moglie di Joe Biden. Dopo il primo incontro, con un appuntamento al buio organizzato dal fratello di Biden, tre anni dopo il tragico incidente, nel 1977 Jill – che aveva divorziato dal primo marito Bill Stevenson – sposa Joe e diventa la madre di Beau e Hunter, e nel 1981 nasce Ashley.

Nel 2015, però, un’altro lutto gravissimo colpirà la famiglia di Biden: il primogenito Beau muore a soli 47 anni ucciso da un tumore al cervello. Fu la morte del figlio a convincere l’allora vice presidente di Barack Obama a non candidarsi alla Casa Bianca nel 2016 per dedicarsi alla famiglia in quel momento così tragico.