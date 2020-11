Andrea Iannone, il commento fa insospettire: nuova fiamma per il pilota?

Potrebbe esserci una nuova fiamma nel cuore del campione di Moto GP Andrea Iannone: il commento su Instagram non passa inosservato.

La vita sentimentale di Andrea Iannone, campione di Moto GP, continua ad essere molto viva: tante le relazioni vere o presunte attribuite al motociclista ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis. Proprio recentemente sotto una foto postata da Iannone sul suo account Instagram, ai follower non è sfuggito un commento postato da Carmen Victoria Rodriguez. Le parole della ragazza sono state “Love U” e la risposta dello sportivo non lascia molto spazio a dubbi. Infatti Iannone ha risposto “Me too”: questa breve ma esplicita corrispondenza fa supporre che nel cuore del pilota originario di Vasto, si sia fatta spazio una nuova fiamma, peraltro bellissima come tutte le sue ex. Scopriamo quindi qualcosa in più di Carmen Victoria Rodriguez.

Carmen Victoria Rodriguez, chi è la probabile nuova fiamma di Andrea Iannone