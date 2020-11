Eleonora Pratelli, curiosità sulla moglie di Beppe Fiorello, attore protagonista de “Gli orologi del diavolo” in onda questa sera su Canale 5.

Fratello dello showman italiano per eccellenza, Rosario, Beppe Fiorello è uno dei migliori attori del panorama televisivo nostrano. Ma sapete qualcosa della sua vita privata? Con chi è sposato Beppe Fiorello? Chi è sua moglie e cosa fa nella vita? Vi aggiorniamo subito: la moglie di Beppe Fiorello è la 46enne Eleonora Pratelli. La coppia ha convissuto per anni prima di pronunciare il fatidico ‘sì’ nel 2010, in una chiesa del Vaticano. I loro due figli, Anita e Nicola, sono nati prima delle nozze. Anita è quasi diciottenne, mentre Nicola ha 15 anni.

Seppur in modo diverso rispetto al marito, anche Eleonora fa parte del mondo dello spettacolo. Dal 1997, la donna ha intrapreso la sua carriera presso alcune agenzie dib moda, curando per diverso l’immagine di molte celebrità. Il duro lavoro ha dato i suoi frutti perché oggi Eleonora è CEO di Suite19, agenzia specializzata in ‘celebrities endorsement‘. Non solo esperta di moda ma anche di cucina, Eleonora ha conquistato il cuore di Beppe già durante il loro primo incontro avvenuto nell’ufficio di lei e il colpo di fulmine sarebbe stato reciproco: infatti, come dichiarato in una vecchia intervista dallo stesso attore, subito dopo aver lasciato lo studio della Pratelli, le inviò un messaggio dicendole: “Tu sei la madre dei miei figli”. La coppia si è poi rivista per caso su un volo per Los Angeles e da lì non si è mai più lasciata.

Eleonora è una gran bella donna e con suo marito formano una coppia davvero splendida, siete d’accordo?

