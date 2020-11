Attualmente impegnate al GF Vip, soltanto adesso è spuntato fuori un clamoroso retroscena su Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci.

Attualmente due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, sembrerebbe che tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci ci sia già un trascorso. Stando a quanto si apprende dalle pagine del settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che le due donne non siano affatto due estranee. Tutt’altro! Sappiamo benissimo che al momento dell’ingresso della modella iraniana, avvenuto nel corso della puntata di Venerdì 6 Novembre, l’ex fidanzata di Francesco Monte e l’ex moglie di Flavio Briatore si siano immediatamente avvicinate e confidate. Tanto che, come raccontato in un nostro recente articolo, è stata proprio a lei che la conduttrice calabrese ha lasciato intendere qualche dettaglio in più sul suo rapporto con il suo ex marito. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che tra di loro ci sia qualcosa che, a quanto pare, sia stato tenuto nascosto a tutto il pubblico italiano. Nulla di grave, sia chiaro. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

GF Vip, retroscena inedito su Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

Da meno di una settimana, come dicevamo precedentemente, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi condividono lo stesso tetto. Eppure, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che, ancora prima del GF Vip, le due donne lo abbiano già condiviso. Da come raccontato ampiamente tra le pagine del giornale di Alfonso Signorini, sembrerebbe che la modella italo persiana e la conduttrice calabrese non siano affatto due estranee. Ma che, circa tre anni fa, l’ex moglie di Flavio Briatore abbia invitato l’ex fidanzata di Francesco Monte presso l’abitazione dell’imprenditore milanese in Sardegna. Risultato? Sembrerebbe che il rapporto tra le due non si sia affatto concluso nei migliori dei modi. E che, addirittura, abbiano litigato.

‘Aveva chiuso il rapporto con la Salemi nel peggiore dei modi dopo una serie di litigi’, sono proprio queste le parole che si leggono sul settimanale ‘Chi’. Insomma, un clamoroso retroscena su Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Ma cosa sarà successo esattamente? Chissà, saranno le due dirette interessate a svelare tutti i dettagli? Staremo a vedere!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui