Amadeus, sapete qual è il suo vero nome? Non immaginereste mai, una vera e propria scoperta.

E’ uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana, Amadeus ha sempre dimostrato una grande espressività e grandi capacità di presentazione. E’ stato il presentatore di moltissimi programmi di successo. L’uomo ha esordito giovanissimo come dj alla radio, ma ha sempre saputo e voluto diventare un conduttore. Tra le trasmissioni da lui condotte ricordiamo certamente il mitico programma Soliti Ignoti , che ha avuto un grande seguito. Proprio quest’anno ha avuto la grande responsabilità di ricevere il mandato per presentare Sanremo, raccogliendo l’eredità del precedente direttore artistico, ovvero Claudio Baglioni. Ma Amadeus non ha deluso le aspettative e ha portato il Festival ad ascolti esorbitanti. Non tutti sanno però che il suo nome di nascita è un altro. Siete curiosi di scoprire come si chiama l’impeccabile conduttore? Ve lo sveliamo noi.

Amadeus, qual è il suo vero nome? Una vera e propria sorpresa

Come abbiamo anticipato, il bravissimo conduttore Amadeus in realtà porta un nome di nascita diverso. Siete curiosi di scoprire come si chiama? Bene, ve lo sveliamo noi, certamente resterete sorpresi e sbalorditi. Amadeus infatti è pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, questo il suo nome esatto di nascita. Una vera e propria sorpresa, dato che tutti siamo ormai abituati a chiamare il conduttore semplicemente Amadeus.

Una curiosità che pochi certamente conoscevano, ma che non cambia assolutamente le carte in tavola. Come abbiamo avuto modo di sostenere, l’eccezionale presentatore ha conquistato con il suo talento un vasto pubblico, proprio quest’anno è stato alla conduzione del Festival Di Sanremo, affiancato dall’amatissimo Fiorello. Il Festival musicale grazie alla sua maestosa bravura ha raggiunto uno share incredibile, e gli ascolti sono stati elevatissimi. Un’edizione che sicuramente passerà alla storia per il successo ottenuto.

