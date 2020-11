Coronavirus, a quanto pare sembrerebbe che stiano arrivando delle nuove misure restrittive per ben tre Regioni: potrebbe cambiare tutto.

Sono trascorsi pochissime ore da quando la Provincia autonoma di Bolzano è diventata ‘zona rossa’ e di quanto Abruzzo, Liguria, Basilicata, Toscana e Marche sono diventate ‘zone arancioni’, eppure sembrerebbe che stia cambiando nuovamente tutto. Stando a quanto si legge su Fanpage.it, sembrerebbe che, in queste ultime ore, si stia seriamente valutando la possibilità di nuove misure restrittive per ben tre Regioni d’Italia. Sappiamo benissimo che, sin dal primo momento, tutto il Governo sta lavorando per evitare un lockdown generalizzato. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una sua recentissima intervista. E lo ha confermato anche Walter Riccardi in un suo intervento a Sky Tg24. Per questo motivo, non soltanto, qualche giorno fa, il Ministro della Salute ha firmato la nuova ordinanza che ha previsto l’inserimento di nuove zone rosse e zone arancioni. Ma, a quanto pare, si stiano decidendo nuove misure restrittive. Quali saranno le Regioni che, a quanto pare, potrebbero essere interessate? Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, in arrivo nuove misure restrittive per ben tre Regioni: cosa accadrà

Sapevamo che sarebbe successo. E, a quanto pare, sembrerebbe che accadrà a breve. Stando a quanto si legge su Adnkronos, sembrerebbe che, nei prossimi giorni, arriveranno delle nuove misure restrittive per ben tre Regioni. Non facciamo riferimento, badate bene, alla situazione della Campania. Che, ancora adesso, rimane in ‘zona gialla’. Bensì ad altre tre Regioni che, a quanto pare, potrebbero avere delle nuove restrizioni, dato il peggioramento dei contagi da Coronavirus. Ecco, ma di quali parliamo esattamente? Stando a quanto si apprende da Fanpage.it, sembrerebbe che queste siano: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Al momento, come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa verrà deciso. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe che proprio queste tre regioni potrebbero essere seriamente a rischio di nuove misure restrittive.

Da quanto si apprende da Adnkronos, sembrerebbe che ci sia stata una riunione il Governo e i rappresentanti delle Regioni. E che questi, soprattutto, siano pronti a firmare nuove ordinanze per evitare un ulteriore peggioramento dei contagi da Coronavirus.