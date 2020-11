L’ex concorrente di Temptation Island ha rivelato di essere rimasta incinta del suo ex compagno, ma di aver perso il bambino: l’ha confessato solo adesso.

In quest ultime settimane, lo sappiamo benissimo, non si fa altro che parlare di loro: Anna Boschetti ed Andrea Battistelli. I due, come ricorderete, hanno preso parte alla settima edizione di Temptation Island. E, sin dal primo momento del loro approdo, hanno conquistato l’attenzione di tutti. La coppia, con una differenza notevole d’età, aveva deciso di prendere parte al docu-reality delle coppie per le loro divergenze sul futuro. Anna, già mamma di due splendide bambine, aveva intenzione di crearsi una famiglia con il suo compagno. Andrea, dal canto suo, era invece più proiettato sul suo lavoro, anziché su altro. Nonostante questo e nonostante un percorso televisivo altalenante, i due hanno deciso ugualmente di uscire insieme dal programma. E di continuare al di fuori la loro storia d’amore. Una storia d’amore che, diciamoci la verità, sembrava stessa procedendo alla grande. Fino a quando, non sappiamo come, Anna ha scoperto alcune cose sul suo compagno. Decidendo, così, di chiudere definitivamente con lui. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto terminate qui. In una diretta Instagram con Amedeo Venza, la Boschetti ha confermato di essere rimasta incinta, ma di aver preso il bambino. Ecco tutti i dettagli.

Anna Boschetti di Temptation Island conferma: ‘Ero incinta, ma ho perso il bambino’

Reduce da una diretta Instagram di qualche giorno con il suo ex fidanzato Andrea Battistelli, qualche ora fa, Anna Boschetti ne è stata la protagonista di un’altra con Amedeo Venza. È proprio nel corso di questa chiacchierata social che l’ex concorrente di Temptation Island ha confermato l’indiscrezione dell’influencer. Che parlava di un’eventuale gravidanza mancata. Nei giorni scorsi, infatti, il buon Venza era venuto a sapere di questa notizia. Ma non ne aveva la conferma. Così ha preferito chiedere direttamente a lei se questa ‘voce’ fosse vera oppure no. E, in effetti, Anna ha confermato. ‘Aspettavo un bambino da Andrea, ma l’ho perso’, ha confessato la Boschetti visibilmente provata ed ancora addolorata per questo spiacevole episodio. Anche se, subito dopo, non ha affatto voluto svelare qualche altro dettaglio. Ci ha pensato, però, Andrea. Che, appena staccato il collegamento di Anna, ha deciso di chiamare in diretta Amedeo. E di dire le cose come stavano. Il giovane Battistelli, visibilmente nervoso per quello che era stato detto in diretta a sua insaputa, ha svelato che questa è una cosa che è avvenuta molto tempo prima della loro partecipazione a Temptation Island.

Insomma, una confessione davvero inedita. E che, soprattutto, lascia tutti senza parole.

