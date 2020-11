La pagina social di X Factor 2020 ha annunciato l’ospite del terzo live di questa sera di 12 novembre: i fan del programma sono letteralmente in visibilio, sentite di chi si tratta!

X Factor 2020 attende l’inizio del terzo live: i protagonisti del talent show sono super carichi per tornare sul palco ed esibirsi con i brani scelti dai loro giudici. La gara di X Factor purtroppo va avanti senza il suo amatissimo conduttore: Alessandro Cattelan si ritrova in isolamento a causa del Covid. E’ risultato positivo la scorsa settimana ed al suo posto è già pronta Daniela Collu per la seconda sera di seguito. Emma, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton sono i giudici scelti per questa edizione e stanno regalando tantissime emozioni: stasera ne è atteso uno del passato. Il pubblico di Canale 5 non sa che questa sera di 12 novembre c’è una sorpresa grandiosa per gli amanti di X Factor: sentite un po’ chi è l’ospite del terzo live show!

X Factor 2020, splendido annuncio social: l’ospite del terzo live sarà proprio lui

Rullo di tamburi…Questa sera è super atteso Fedez sul palco di X Factor 2020! Proprio così, il famoso rapper torna sul palco del talent show dove per anni ha ricoperto il ruolo di giudice. Federico Lucia torna quindi in famiglia per salutare tutti e per conoscere anche i nuovi concorrenti del talent show. A darne l’annuncio è proprio la pagina ufficiale social di X Factor 2020: su Instagram scrive “Dire che siamo emozionati è poco, perché Fedez torna a trovare la famiglia di #XF2020! Appuntamento alle 21:15 su Sky Uno e NowTv”.

I fan del programma non vedono l’ora di rivedere l’ex giudice nello show, sono moltissimi infatti i commenti: “Fede fa quando sei andato via xfactor non è più lo stesso”, “Ridateci Fedez come giudice!!!!”, “Possiamo aggiungerlo ai giudici? Grazie“. Insomma, Fedez manca davvero tanto alla famiglia di X Factor: sono in tanti che lo vorrebbero di nuovo seduto tra i giudici.

Il progetto di Fedez

Intanto il rapper nella vita si sta dedicando ad altro ultimamente: oltre alla musica, proprio ieri Fedez ha annunciato che venerdì racconterà il progetto a cui ha lavorato in queste settimane. Si tratta di un progetto creato per aiutare i lavoratori del mondo, della musica e dello spettacolo.