Amici al posto di Daydreamer: quando andrà in onda la serie tv con Can Yaman? Ecco il nuovo cambio di programmazione di Canale 5.

Tutto pronto per la nuova edizione di Amici! Si tratta della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi, il più lungo della nostra tv. La primissima puntata, ricca di colpi di scena, andrà in onda sabato 14 novembre, alle ore 14.10: le anticipazioni sono davvero succulente! Ma in molti si chiedono: quando andrà in onda Daydreamer Le ali del sogno? La soap opera turca con l’affascinante Can Yaman, infatti, andava in onda proprio nella fascia oraria in cui da domani vedremo Amici. Scopriamo cosa accadrà a partire da questo fine settimana.

Amici al posto di Daydreamer: ecco quando andrà in onda la serie tv con Can Yaman

Nuovo cambio di programmazione per Daydreamer Le ali del sogno. La serie tv turca subirà una nuova modifica nel giorno di messa in onda. Inizialmente, infatti, la meravigliosa storia tra il singor Can e la dolce Sanem era in tv tutti i giorni, alle ore 14.45. La soap, infatti, è stata trasmessa per tutta l’estate, nella fascia oraria normalmente occupata da Uomini e Donne. E quando a settembre è iniziata la trasmissione di Maria De Filippi, la serie tv è stata “trasferita” al weekend, precisamente al sabato e la domenica pomeriggio. Ma cosa accadrà ora che inizierà Amici? Ebbene, i fan della serie con Can Yaman dovranno accontentarsi di seguire una sola puntata a settimana! Daydreamer, infatti, andrà in onda soltanto di domenica pomeriggio, alle ore 16.15 circa.

Salvo ulteriori cambiamenti, Daydreamer andrà in onda un solo giorno a settimana. Non una bellissima notizia per i fan della soap opera turca, che dovranno aspettare sette giorni per seguire le interessantissime avventure di Can e Sanem. Riusciranno i due protagonisti a viversi la loro storia d’amore e superare tutti gli ostacoli? Appuntamento a domenica 15 novembre per scoprire cosa accadrà!