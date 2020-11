Dopo il suo ricovero per Coronavirus, Carlo Conti è tornato al timone di Tale e Quale Show: il discorso da brividi in diretta televisiva.

Era il momento che più aspettavamo di tutta questa settimana: Carlo Conti a Tale e Quale Show. Dopo la notizia della sua positività al Coronavirus delle settimane scorse e quella del suo ricovero, il conduttore è finalmente ritornato al timone del suo secolare programma di Rai Uno. Certo, attualmente è ancora in isolamento a casa, eppure ha voluto ugualmente presenziare in diretta televisiva per una puntata del torneo di Tale e Quale. Ovviamente, da come si può chiaramente immaginare, rivederlo sullo schermo dello studio televisivo è stata un’emozione davvero incredibile. Come altrettanto emozionante e da brividi è stato il discorso che, appena terminato il balletto iniziale, il buon Conti ha voluto fare a tutto il suo caro pubblico. Appena presa parola, infatti, il conduttore fiorentino si è lasciato andare ad un discorso davvero da brividi. Rivolto, ovviamente, a tutte quelle persone che sono in prima linea in questa terribile emergenza, a tutti i ricoverati e non solo. Ecco tutti i dettagli.

Carlo Conti torna a Tale e Quale Show: il discorso da brividi

È appena terminata la sigla iniziale di questa nuova puntata di Tale e Quale Show quando Carlo Conti, ancora in collegamento da casa sua perché positivo al Coronavirus, è apparso sul Led dello studio televisivo. Un momento molto emozionante, come dicevamo precedentemente. E che, soprattutto, era molto atteso da tutto il pubblico. Non è un caso, infatti, se il buon Conti è uno dei più grandi, amati ed apprezzati conduttori televisivi. È proprio per questo motivo che, quindi, appena aperto il collegamento, si è lasciato andare ad un discorso davvero da brividi. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, la colonna portante di numerosi programmi televisivi ha voluto ringraziare tutti coloro che, in questo momento drammatico e particolare per lui, gli hanno dimostrato tutto il loro affetto, ma ha anche voluto spendere due parole su quelle persone che stanno vivendo in prima linea questa emergenza. A partire, quindi, da infermieri, medici e tanto altro ancora. Fino a tutti i ricoverati. Compreso Nello, il suo compagno di viaggio. Ma non è affatto finita qui. Purtroppo, Carlo Conti non è affatto risultato asintomatico. Da qui, quindi, ne consegue il suo breve ricovero. Per questo motivo si è sentito in diritto di mandare un chiaro e forte messaggio: ‘Ma a tutti dico che non è una stupidaggine, non è una bischerata, è un virus subdolo che si insinua quando meno te lo aspetti’.

Insomma, un momento davvero emozionante, c’è da ammetterlo. Bentornato, caro Carlo!

