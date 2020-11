Tu si que vales, Gerry Scotti appare in collegamento: è accaduto durante la puntata.

E’ iniziata da poco una nuova puntata della nota trasmissione Tu si que vales, condotta da Belen Rodriguez , Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, un trio che riesce sempre a riscuotere grande apprezzamento. Giudici storici di quest’anno Maria de Filippi, Rudy Zerbi, Jerry Scotti e Teo Mammucari. Presenza d’eccezione Sabrina Ferilli, che con la sua personalità tanto schietta riesce sempre a suscitare grande attenzione. Infatti, spesso accade che quest’ultima viene ‘colpita’ da scherzi alquanto goliardici, con la presenza di artisti che incutono in Sabrina un certo timore. La puntata di questa sera, 14 novembre, si è aperta fin da subito con performance davvero entusiasmanti e certamente bellissime. Non sono mancate le risate, grazie anche alla solare e goliardica personalità dei quattro giudici. Ma a colpire i telespettatori è stata certamente la presenza di Gerry Scotti che in alcuni momenti è avvenuta tramite collegamento. Ecco spiegato il motivo.

Tu si que vales, Gerry Scotti in collegamento da casa

Una nuova puntata di Tu si que vales è iniziata all’insegna dell’emozione ma anche del divertimento. Il noto programma è molto amato, tanto da essere una delle trasmissioni più seguite di sempre, riuscendo a raggiungere record di ascolti esorbitanti. La serata si è aperta con le performance degli artisti che ogni volta lasciano i giudici stupiti. Non sono mancati di certo i colpi di scena e le forti emozioni. A colpire i telespettatori come abbiamo annunciato è stata la presenza in alcuni momenti di Gerry Scotti in collegamento da casa durante la trasmissione. Il motivo sembrerebbe dovuto alla sua positività dei giorni scorsi, anche se nulla è stato confermato in puntata al riguardo.

Infatti, il programma è iniziato con la presenza dei quattro giudici, ma all’improvviso Maria De Filippi ha pronunciato: “Sei seduto sulla tua poltrona esattamente come eri seduto prima”, queste le parole della bravissima conduttrice di Amici. Gerry in collegamento da casa ha anche ringraziato per l’affetto e l’amore ricevuto negli ultimi giorni.

