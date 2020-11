Clio Make Up, avete mai visto la sua mamma? La somiglianza è pazzesca

Clio Make Up, la truccatrice diventata celebre grazie ai suoi tutorial su Youtube, presenta su Instagram la sua bellissima mamma.

Clio Make Up, è ormai un’icona del trucco femminile: un’influencer da oltre 2,9 milioni di follower. La famosa imprenditrice, il cui vero cognome è Zammatteo, dal 2008 possiede un canale YouTube dove insegna i segreti del make up perfetto. Nonostante il decollo non sia stato immediato, Clio è oggi una vera star: attualmente collabora infatti con marchi molto conosciuti, come Pupa, e ha al suo attivo anche un libro che raccoglie le sue dritte sul make up, “Clio Make Up- La scuola di trucco della regina del web”. Inoltre su Real Time nel 2012 ha iniziato a condurre un programma dove spiega rivela i segreti del trucco e le tecniche su come applicare i prodotti. Nel 2017 nasce la sua prima linea di cosmetici venduti sul suo sito Clio Make Up Shop. Il successo dei suoi prodotti si deve al fatto che sono vegani, cruelty free e risultato di anni di studio.

Clio Make Up festeggia il suo compleanno e presenta la sua mamma ai follower

Nata il 15 novembre 1982, Clio compie oggi 38 anni e per celebrare questo giorno, ha pubblicato su Instagram una foto di lei appena nata in braccio alla sua mamma. La somiglianza tra le due è davvero impressionante: praticamente gli stessi colori e anche la stessa bocca: forse la famosa make up artist ha ereditato proprio dalla mamma la sua passione per la cosmetica, scoppiata quando lei aveva appena 12 anni. Non tutti sanno, però, che fu grazie a suo marito, col quale si è sposata a New York, che Clio decise di aprire il canale Youtube che le ha portato tanta fortuna.

Facciamo tantissimi auguri di buon compleanno alla bravissima Clio!

