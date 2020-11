GF Vip, nuovo concorrente in arrivo: è proprio lui, clamorosa indiscrezione sul reality show più spiato della nostra tv.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Un’edizione che sta riscuotendo un grandissimo successo e appassionando milioni di telespettatori. Motivo per cui gli autori hanno deciso di prolungare la messa in onda della trasmissione di Canale 5. Per farlo, però, c’è bisogno di forze nuove! Nuovi concorrenti stanno per entrare nella casa più spiata della tv e aggiungersi al gruppo degli amatissimi ‘vipponi’. L’ultima arrivata è stata Selvaggia Roma, che ha fatto il suo ingresso venerdì sera, creando un bel po’ di scompiglio. Lo stesso che, con ogni probabilità, creerà un altro concorrente, che a breve dovrebbe entrare nella Casa di Cinecittà. Per ora nessuna notizia ufficiale, ma l’indiscrezione è davvero scottante! Ecco di chi si tratta!

GF Vip, nuovo concorrente in arrivo: clamorosa indiscrezione, si tratta di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis potrebbe entrare molto presto nella casa del GF Vip 5. Il famoso medico estetico dei Vip, infatti, starebbe per entrare nella casa più spiata della tv, con tante rivelazioni e foto scottanti su alcuni dei suoi coinquilini! Nessuna notizia ufficiale, per adesso, ma l’indiscrezione lanciata da Nuovo Tv anticipa che Urtis potrebbe entrare in casa proprio lunedì sera, il 16 novembre. Un ingresso che, senza dubbio, sconvolgerà le dinamiche del reality di Canale 5! Non è ancora chiaro, però, se Giacomo Urtis resterà in casa in qualità di concorrente ufficiale e quindi fino al termine del reality o se si fermerà in casa solo una settimana, come ospite. Quel che è certo è che il suo ingresso porterà un vero scompiglio tra i ‘vipponi’ del GF Vip.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Giacomo entrerà e , soprattutto, come reagiranno i vipponi al suo ingresso! A smuovere le acque ci ha già pensato Selvaggia, che, dopo poche ore, ha rivelato di aver baciato Enock questa estate. Tutto normale, se non fosse che il concorrente era già fidanzato! Insomma, la lite è scoppiata poco dopo l’ingresso della Roma in casa. Se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle! E voi, state seguendo le avventure dei vip nella casa più famosa della tv?