Gf Vip, Selvaggia Roma ‘boom’: “L’ho baciato mentre era fidanzato”

A poche ore di distanza dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Selvaggia Roma ha dimostrato di essere una bomba: la rivelazione ‘choc’.

Il ‘vulcano’ Selvaggia Roma, dopo diverse settimane di attesa, si è finalmente abbattuto sulla casa del Grande Fratello Vip. Ed ha già ampiamente dimostrato di avere carattere da vendere. Non facciamo riferimento a quel piccolo confronto con Elisabetta Gregoraci ancora prima che potesse essere annunciata da Alfonso Signorini come concorrente ufficiale del reality, ma a quello che è accaduto nella casa appena terminata la puntata. Sappiamo benissimo, e tra l’altro l’abbiamo anche raccontato in un nostro recente articolo, che il suo ingresso non è assolutamente passato inosservato. Anche perché, si sa, l’ex concorrente di Temptation Island non era affatto un volto sconosciuto per alcuni inquilini della casa. A partire, quindi, da Pierpaolo Pretelli, che tra l’altro in diretta televisiva ha smentito di averla baciata appassionatamente. Fino ad Enock. Ebbene si. Anche lui, come rivelato dai diretti interessati a Signorini si conoscevano già. E, a quanto pare, tra di loro non ci sarebbe stato solo un innocente scambio di messaggi social, ma ben altro. E, pensate, a rivelarlo è stata proprio la Roma. Ma procediamo con ordine.

GF Vip, Selvaggia Roma ‘boom’: clamorosa rivelazione su Enock

Non hanno affatto nascosto di conoscersi già, Selvaggia Roma ed Enock. Nel corso della puntata di Venerdì 13 Novembre del Grande Fratello Vip, infatti, i due concorrenti hanno ammesso di essersi scambiati qualche innocente messaggio social. In particolare, stando al racconto dell’ex concorrente di Temptation Island, sembrerebbe che sia stato il fratello di Mario Balotelli a contattare la romana perché affascinato dalle sue scarpe. Ecco, ma c’è stato solo questo? Pareva di sì. Invece, nella notte si è scatenato l’inferno. Dopo avere salutato Alfonso Signorini ed avergli dato appuntamento a Lunedì prossimo, i ragazzi hanno iniziato a conoscersi un po’ di più. Com’è giusto che sia, ovviamente. E così, durante una chiacchierata con Stefania Orlando ed altri suoi compagni di viaggio, la Roma ha confessato di aver baciato Enock quest’estate durante una serata in discoteca. Una rivelazione davvero clamorosa, c’è da ammetterlo. Anche perché, lo sappiamo benissimo, il calciatore è felicemente fidanzato con Giorgia. Tradimento, quindi? Questo non lo sappiamo! Fatto sta che, appena appresa la rivelazione, Enock è andato su tutte le furie. Dando origine, così, ad un durissimo scontro con lei. E ce lo testimoniano, tra l’altro, alcuni commenti su Twitter.

Sapevamo che sarebbe stato così. E, in effetti, Selvaggia Roma non ha affatto deluso le aspettative dei suoi ammiratori. Cosa accadrà ancora tra di loro? Staremo a vedere! Una cosa, però, è certa: ne vedremo delle belle!