Indovinate chi è questa bella bambina: al Gf Vip è un vero ciclone

In questa foto appare da bambina, sorridente e affettuosa, con la sua mamma: oggi è una concorrente del GF Vip molto chiacchierata.

E’ entrata nella Casa del GF Vip come un ciclone, rispettando tutte le previsioni: il suo carattere peperino avevamo già avuto modo di conoscerlo in altri contesti televisivi e al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sembra non deludere assolutamente le aspettative. Sul suo seguitissimo profilo Instagram ama postare scatti che mettono in risalto il suo bellissimo fisico e tra le immagini che condivide con i suoi follower salta subito agli occhi quella che la ritrae da bambina insieme alla sua mamma. Frangia, capelli a caschetto e sorriso luminoso, l’attuale concorrente del GF Vip era una bambina davvero molto dolce, nonostante oggi dimostri di essere una donna di temperamento forte.

Selvaggia Roma del GF Vip, la foto da bambina è davvero dolcissima

Entrata appena venerdì scorso al GF Vip, Selvaggia Roma è riuscita a creare un trambusto nella Casa che certamente non ha fatto passare inosservato il suo arrivo: prima il confronto con Elisabetta Gregoraci, che lei accusa di non essere leale con Pierpaolo, poi la rivelazione del bacio con il modello e, infine, a poche ore dalla diretta, la litigata con Enock. Con quest’ultimo, l’influencer ex partecipante a Temptation Island ha dichiarato di essersi baciata in un locale quest’estate e che lui l’avrebbe invitata in albergo: il fratello di Mario Balotelli ha negato tutto, forse perché all’epoca dei fatti era già fidanzato, ma tanto è bastato a far scoppiare un vero putiferio nella Casa. Tornando alla foto, Selvaggia Roma da bambina, in braccio alla mamma, non è poi molto cambiata: il colore della carnagione era anche allora scuro come i capelli e il sorriso furbetto e accattivante come adesso.

Siamo sicuri che Selvaggia ci riserva ancora tante sorprese al GF Vip, intanto stasera c’è la puntata, non perdetevela!