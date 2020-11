Ilary Blasi può gioire, l’indiscrezione appena arrivata: finalmente!

Seconda questa clamorosa indiscrezione, Ilary Blasi potrebbe nuovamente tornare a gioire: l’abbiamo appena saputo, che bello!

Soltanto qualche giorno fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, si era diffusa la notizia che, molto probabilmente, Ilary Blasi non avrebbe potuto ritornare al timone de L’Isola dei Famosi. Adesso, stando a questa clamorosa indiscrezione riportata da ‘Nuovo Tv’, sembrerebbe che la situazione sia nettamente cambiata. Niente di ufficiale e confermato, sia chiaro. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe proprio che la prossima edizione del famoso adventure reality di Canale 5 sia pronto ad approdare sul piccolo schermo. Prima di scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio, però, procediamo con ordine. Sappiamo benissimo che dopo ben tre conduzioni eccellenti del Grande Fratello Vip, la bellissima conduttrice romana ha deciso di abbandonare il fortunatissimo formato del famoso reality per tentare nuova esperienze televisive. In effetti, dopo il GF, l’abbiamo vista al timone di ‘Eurogames’ con Alvin. Ed avremmo dovuta vederla al timone de L’Isola dei Famosi al posto di Alessia Marcuzzi. Con il sopraggiungere della pandemia da Coronavirus, però, le cose sono cambiate. E, a quanto pare, clamorosamente rimandate. Adesso, però, sembrerebbe che le cose si siano assestate. Ma cerchiamo di capirne tutti i dettagli.

Ilary Blasi, clamorosa indiscrezione: l’Isola dei Famosi sta per ritornare, finalmente!

Carissimi ed affezionati telespettatori de L’Isola dei Famosi allacciate le cinture. Sapete perché? Il famoso ed apprezzatissimo adventure reality di Canale 5 sta per ritornare sul piccolo schermo. Ed al suo timone, come previsto ed annunciato diversi mesi fa, vi sarà Ilary Blasi. Stando a quanto si apprende da questa clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale ‘Nuovo Tv’, sembrerebbe che L’Isola dei Famosi partirà il 2 Aprile del 2021. E che siano stati già presi in considerazioni diversi nomi per il futuro cast. Ovviamente, fino a questo momento, come dicevamo precedentemente, non abbiamo nulla di confermato. Fino ad adesso, infatti, non c’è stata ancora alcune smentita o conferma da parte della produzione. O, magari, da parte della stessa padrona di casa. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe quasi ufficiale il ritorno dell’adventure reality su Canale 5. Al momento, però, bisogna ancora decidere la location. Fino a questo momento, il reality si è sempre svolto in Honduras. Con il sopraggiungere del Coronavirus, cambierà? Se n’è parlato diverse volte, è vero. Ma, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, se approvati i protocolli di sicurezza, la meta resterà invariata.

Dite la verità: si tratta di una splendida notizia, vero? Se fosse cosi, comunque, noi non vediamo l’ora, voi?

‘Nel cast c’è anche lui’, indiscrezione bomba

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto terminate qui. Il nuovo numero di ‘Nuovo Tv’, infatti, ha anche svelato qualche nome in lizza per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Non soltanto ex concorrenti del Grande Fratello o ex tronisti di Uomini e Donne, ma anche lui. Un motivo in più per guardarlo, no?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui